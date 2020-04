Markedene som skapte koronaviruset åpnes igjen: – Helt ufattelig

Våtmarkeder i Kina gjenåpnes på tross av kraftig kritikk.

Over hele Kina finnes det tusenvis av såkalte våtmarkeder. I en god del av markedene selges det alt fra hunder til beltedyr og flaggermus.

Flere som har besøkt slike markeder har blitt vettskremt av hvordan dyr behandles. På enkelte markeder flyter det av avføring og blod fra nylig slaktede dyr.

Se video fra de omstridte markedene øverst i saken. (NB: Sterke bilder)

Det har vært tøff kritikk mot Kina etter det ble avdekket at koronaviruset mest sannsynlig startet på et våtmarked i byen Wuhan.

VÅTMARKED: Tusenvis av våtmarkeder i Kina selger en rekke forskjellige typer ville dyr som hunder, beltedyr og flaggermus. Foto: Getty Images

Umiddelbart etter viruset ble anerkjent av kinesiske myndigheter 31. desember 2019, stengte de ned markedet i Wuhan sammen med flere andre lignende markeder.

Åpnes igjen

Men allerede nå begynner Kina å åpne slike markeder igjen. Det har ført til kraftige reaksjoner.

– Det er helt ufattelig for meg at vi ikke stenger dette ned når vi har så mange sykdommer som har kommet fra denne uvanlige kombinasjonen av dyr og mennesker, sier den amerikanske smittevernsjefen Anthony Fauci under TV-programmet Fox & Friends.

Ifølge ledende eksperter er det kombinasjonen av flere forskjellige ville dyr sammen med mennesker, som har ført til at virus egentlig hører til ville dyrearter har blitt overført til mennesker.

UFATTELIG: Dr. Anthony Fauci som er USAs øverste smittevernsjef reagerer kraftig på at Kina gjenåpner våtmarkeder. Foto: Alex Brandon (AP)

– Jeg forstår ikke hva som må skje før vi forstår dette, sier Fauci videre.

Det er heller ikke første gang et våtmarked av denne typen har bidratt til å skape et virus. SARS-viruset som startet i 2002-2003 smittet omtrent 8000 mennesker og ble dødelig for 774 personer. Også dette viruset startet på et våtmarked.

Andre sykdommer som Ebola, MERS, HIV, rabies og andre alvorlige sykdommer er bevist å ha stammet fra dyr.

Krever forbud

241 ulike dyrevern- og helseorganisasjoner har sendt et åpent brev til Verdens helseorganisasjon (WHO) hvor de ber om markedene stenges permanent.

I brevet står det:

– Ytterligere forskning viser at flaggermus og pangoliner (beltedyr) kan ha vært involvert i overføringen av viruset til mennesker.

Kinesiske myndigheter har så langt pekt på viktigheten av tradisjonell kinesisk medisin hvor det er flere ingredienser som hentes fra blant annet beltedyr.

Dyrevernorganisasjonene påpeker på sin side at over 80 prosent av forbrukere av slik tradisjonell kinesisk medisin foretrekker å bruke planter og syntetiske alternativer fremfor ingredienser fra ville dyr.

Nettavisen har vært i kontakt med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å spørre om de vil be om forbud mot denne typen markeder. De har ikke besvart vår henvendelse.

Ikke vanlig

Det er imidlertid ikke vanlig for kinesere å spise ville dyr. Dyrene er både dyre og eksklusive, og markedsføres på en spesiell måte. For eksempel er det flere selskaper som markedsfører det å spise enkelte ville dyr vil føre til at du blir sterkere og mer maskulin.

Ifølge eksperten Peter Li er professor ved universitetet i Houston, Texas, er det en liten minoritet i Kina som spiser ville dyr av ulike og delvis konspiratoriske grunner.

– Majoriteten av kinesere spiser ikke ville dyr. Folkene som spiser ville dyr er de rike og mektige som er en liten minoritet, sier han til mediehuset Vox.

UVANLIG: Flere markeder selger et utall ville dyr. Enkelte gårder avler for eksempel opp bjørner og flere andre dyr på samme gård. Dette øker risikoen for å overføre sykdommer. Foto: Liu Dawei (AP)

Ifølge lovene som regulerer handel av ville dyr, er dyrene i kinesisk lov en del av statens ressurser. Og loven sier at staten skal oppmuntre avl og handel med ville dyr.

Som eksempel er det flere små bønder som har startet med små gårder med noen få ville dyr, men etterhvert bygd opp til storskala produksjon. Enkelte gårder driver for eksempel med avl av bjørn og har til enhver tid over 1000 bjørner på gården.

Ofte avler de også flere andre ville dyr på gårdene. Dette øker sykdomsomfanget og øker risikoen for at virus kan overføres til mennesker.

I tillegg kommer den ulovlige handelen med ville dyr. Som for eksempel utrydningstruede tigere, beltedyr eller neshorn. Disse ender også ofte opp på de samme markedene.

– Industrien har markedsført ville dyr som body-building, sex-forsterkende og for å bekjempe sykdommer. Ingen av disse påstandene har noe grunnlag, sier professor Peter Li til mediehuset Vox.