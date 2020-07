Markedet jublet for Tesla - men jubelen stilnet

Tesla lå an til kursrekord torsdag i førhandelen, men jubelen stilnet etter børsåpning. En investeringsdirektør setter spørsmålstegn ved regnskapstallene.

Verdens mest verdifulle bilprodusent leverte tilsynelatende regnskapstall for andre kvartal som var en god del bedre enn det analytikerne ventet.

Resultatet før skatt var på 104 millioner dollar og 0,50 dollar per aksje etter skatt, analytikerne spådde 0,11 dollar.

Og de tilsynelatende gode regnskapstallene tar Tesla-aksjen til nye høyder rett etter børsåpning i USA. Tallene ble offentliggjort rett etter at Nasdaq-børsen stengte onsdag kveld, og Tesla-kursen endte på drøyt 1593 dollar.

Les også: Disse fem viktige tingene ville endre verden, trodde collegestudenten Elon Musk

Over 300 milliarder dollar

Og i førhandelen torsdag var aksjen ved 15-tiden opp 4,5 prosent til 1663 dollar. Det verdsatte elbilprodusenten til 305 milliarder dollar, drøyt 2800 milliarder norske kroner med dagens valutakurser.

OVER 1660 DOLLAR: Det kan bli tidenes bestenotering for Tesla hvis kursoppgangen holder seg ut torsdag. Foto: (Infront)

Hvis kursen holder seg torsdag, blir det tidenes rekordnotering for verdens mest verdifulle bilprodusent. Den tidligere rekorden er fra 20. juli, da Tesla-aksjen endte på 1643. dollar. Men da handelen kom i gang, åpnet aksjen ned, og kl 16.30 er det kun en beskjeden oppgang på 0,4 prosent til kurs 1599 dollar.

Og en som ikke er like imponert over gårsdagens Tesla-tall, er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management. Han har tidligere advart mot bobletendenser i en aksje som er opp over 500 prosent det seneste året.

Les også: Tesla-eierne kan spare mye penger - hvis de tar sjansen

Lureri?

Næss mener Elon Musk «lurte» markedet ved å inntektsføre ekstra mye miljøstøtte i andre kvartal. Denne støtten får Tesla fra myndighetene fordi de produserer miljøvennlige biler. I 2018 og 2019 lå støtten fra 54 dollar til 216 dollar i kvartalet.

Selskapet har indikert overfor aksjemarkedet at miljøbidraget i år vil utgjøre rundt 1200 dollar per bil, altså 300 dollar i kvartalet.

- Men i første kvartal tok de ut 354 dollar og nå i andre hele 428 dollar. Det betyr at de nok ikke får mer enn rundt 200 dollar de neste kvartalene. Andre fabrikanter som ikke er like gode, må kjøpe kvoter fra Tesla.

Blåser opp

- Tesla kan nok styre selv når de selger disse kvotene, og da selger de naturlig nok mer når de trenger å blåse opp lønnsomheten, sier Næss til Nettavisen. Med en mer normalisert støtte ville gårsdagens tall ha endt i minus.

I et scenario hvor en stor del av bilparken er elektrisk, vil alle fabrikanter være miljøvennlige. Da vil ikke Tesla kunne selge disse kvotene til andre.

- Det betyr at dette er inntekter de kan få de neste årene, men ikke på lang sikt, advarer Næss.