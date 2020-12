Markedet venter i spenning - når økes renten?

Norges Bank øker ikke styringsrenten kl 10, men kommer første renteøkning allerede neste år?

Det er det hele markedet lurer på når rentedommen snart faller, setter Norges Bank første gang opp renten med 0,25 prosentpoeng i 2021 eller 2022.

Sentralbanken satte i mai ned styringsrenten til historisk lave 0 prosent for å stimulere norsk økonomi gjennom koronapandemien.

Signalene har vært at der blir renten liggende til Norges Bank er overbevist om at norsk økonomi er på rett kjøl igjen og aktivitetsnivået er normalt. Første renteøkning er indikert i andre halvdel av 2022.

Men det overordnede bildet for norsk økonomi mot slutten av koronaåret er ikke så dystert som det så ut til å være i vår. Ja, det er store forskjeller, men økonomien har totalt sett hentet seg overraskende bra inn igjen, og effektive koronavaksiner er underveis. Da kan vi etter hvert lette på de strenge smitteverntiltakene.

Det har fått Statistisk sentralbyrå til å tro at første renteheving allerede kommer i midten 2021.

Les også: Ny undersøkelse - dette er låneformen nordmenn avskyr

Uenige

DNB Markets har antydet det samme, selv om deres hovedspådom var at første økning blir i mars 2022. Meglerhuset skriver i morgenrapporten torsdag at de tror Norges Banks konklusjon i dag er at renteøkningen rykker nærmere.

En viktig avveining er hvor stor oppbremsingen i økonomien blir på kort sikt og hvor raskt det vaksinedrevne oppsvinget kommer. Den andre avveiningen er mellom behovet for å støtte produksjon og sysselsetting og hensynet til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp

DNB Markets tror Øystein Olsen & Co vil tillegge de finansielle ubalansene større vekt. Eksempler på disse ubalansene er en uønsket sterk gjeldsvekst og vekst i boligprisene. Spådommen nå på morgenen er at første renteheving kommer i andre kvartal 2022.

Handelsbanken Capital Markets tror Norges Bank fremskynder første renteheving ett til to kvartaler. Den såkalte rentebanen fra septembermøtet i Norges Bank antydet mot slutten av 2022.

Les også: Skrekktall om boligmarkedet: - Dette er bekymringsfullt

Den første

Norges Bank kan uansett bli den første sentralbanken som hever renten, i hvert fall i OECD-området. Den amerikanske sentralbanken varslet onsdag kveld norsk tid uendret styringsrente ut 2023.

(Gårs)dagens rentemøte er for øvrig et ordinært møte. Norges Bank kommer med reviderte prognoser for norsk økonomi og en såkalt full pengepolitisk rapport. Det skjer fire ganger i året, den forrige rapporten kom i september.

Siden den gang har det vært to mellommøter, der det har vært få nye signaler.

Reklame Grafen viser hvorfor denne strømavtalen er historisk god