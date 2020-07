Märtha Louise har solgt hytta på Bloksberg

Hytta har ligget ute til salgs lenge, men onsdag er den solgt.

I midten av juni skrev Nettavisen at sommerparadiset til prinsesse Märtha Louise på Hankø, også kalt Bloksberg, var satt ned med hele ti millioner kroner fra første gang den ble lagt ut på Finn.no.

Da hadde hytta vært ute til salgs i over ett år. Nå er hytta imidlertid solgt. Finn-annonsen ligger som inaktiv, og advokat og luksuseiendomsmegler Torbjørn Ek bekrefter til Dagbladet at den er solgt.

- Eiendommen er solgt. Pris og kjøper er konfidensielt, sier han til avisen.

Tidligere har Ek uttalt til Nettavisen at det er en naturlig prosess at det tar tid å selge eiendommen på 400 kvadratmeter og med tolv mål stor tomt.

- Vi hadde en utprøving i fjor på 35 millioner. Det svarte ikke markedet på, og så har vi gjort den vurderingen i dag at vi tror 25 er et vettugt og fornuftig prisutgangspunkt. Så tar vi det derifra, sa han.

Mye plass nær sjøen

Ek ønsket ikke å utbrodere noe særlig mer, men fortalte at de hadde fått interessenter allerede samme dag som annonsen ble lagt ut.

- Det er klart det handler om markedstilpasning. Responsen har sånn sett vært merkbart annerledes nå i år enn det var i fjor - så vi får se, forklarte Ek.

I Finn-annonsen, som ble lagt ut på nytt fredag 12. juni, kom det fram at «den klassiske boligen fra 1918 troner majestetisk høyt og fritt, og det tilhørende bassengområdet er fint innpasset i terrenget».

Kjøperen av hytta får med både 15 mål strandeiendom, åtte soverom, fire bad, brygge, badehus og panoramautsikt over Oslofjorden.

Avstanden til sjøen, badeplasser og båtplass er også relativt kort, mens det videre informeres om at hovedhuset er på to etasjer.

Kongebolig

Det var daværende kronprins Olav som kjøpte Bloksberg i 1947. Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald eiendommen. Prinsesse Märtha Louise overtok stedet i 2001.

Hovedhuset ble pusset opp på 1980-tallet, og samtidig ble det utvidet med et anneks og badstue. Prinsessen arvet feriestedet i 2001, og har siden utvidet med svømmebasseng.

Nettavisen har tidligere skrevet at Se og Hør skrev at bassenget skal ha bydd på problemer da det i 2016 ble kjent at det ennå ikke var ferdigstilt. Bakgrunnen for salget var ifølge ukebladet at eiendommen trolig har blitt for stor, dyr og komplisert å eie.

Etter at det ble kjent at Hankø-hytta skulle selges, kunne også Dagbladet fortelle at det skal legges til sammen 350 meter med høyspentkabel mellom sjøen og husene på prinsesse Märtha Louises hytteeiendom.