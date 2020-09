Martin Andresen tar gull igjen - stabler millioner på paller

Martin Andresen, tidligere landslagskaptein i fotball og hovedeier i møbelkjeden Skeidar, har seriegull for Brann, cupgull for Vålerenga, og nå gull i paller.

Martin Andresen og tidligere VIF-direktør og Nettavisen-direktør Søren Eriksen selger seg nå ut av palle-selskapet Smart Retur.

Finansavisen melder at de to selger 75 prosent av selskapet til Norvestor for over 200 millioner kroner, men etter det Nettavisen erfarer ligger prisen på mellom 300 og 350 millioner.

Søren Eriksen selger bare halvparten av sine aksjer, og blir sittende igjen med 25 prosent. Martin Andresen selger seg helt ut.

Ga 50 millioner hver

Smart Retur står ifølge Finansvisen for innsamling av 10 millioner paller i året. Tre millioner av disse blir deretter reparert og fordelt på 12 lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark.

Søren Eriksen og Martin Andresen ga 50 millioner kroner hver, eller totalt 100 millioner kroner for firmaet som nå heter SmartRetur, da de kjøpte selskapet for tre år siden.

Siden den gang har de økt omsetningen fra 200 til 500 millioner, og har mer enn doblet inntjeningen fra 15 til 35 millioner, skriver Finansavisen.

Etter det Nettavisen erfarer har selskapet rundt 100 millioner kroner i gjeld.

100-150 millioner kroner er ren gevinst

Innsidere i bransjen sier til Nettavisen at en sannsynlig pris ligger i størrelsesorden 300-350 millioner kroner, inklusivt overtakelse av gjeld.

Hvis dette er korrekt, får Søren Eriksen og Martin Andresen 200-250 millioner kroner for aksjene sine - hvorav 100-150 millioner kroner er ren gevinst.

- Jeg ville egentlig ikke selge, for jeg har voldsom tro på utviklingen videre, sier Søren Eriksen til Nettavisen onsdag kveld.

- Nå skal vi satse på plast og konsolidering av bransjen, og jeg har stor tro på utviklingen videre de neste fem til syv årene.

- Hva skal du bruke gevinsten til?

- Det har jeg faktisk ikke tenkt på overhodet. Nå er planen å fullføre løpet de neste fem til syv årene, og når det er gjort kan jeg begynne å tenke på det.

- Hva tenkte du da du sjekket nettbanken og så saldoen?

- Egentlig ikke mer enn at det er et tall. Jeg var trygg på verdiene i selskapet, og salgssummen bekreftet bare det jeg var klar over - altså noe helt annet enn å ha vunnet syv millioner kroner på Lotto. Vi har bygget verdier over lang tid, og dette er en bekreftelse av det, sier Søren Eriksen.

Ser mot Sverige og Finland

Norevestor-partner Fredrik Korterud sier til Finansavisen at planen deres nå er å doble størrelsen i løpet av fem år, og at de har ambisjoner om å runde runde én milliard kroner i omsetning, blant annet på grunn av plastpaller.

Korterud peker også på Sverige og Finland som store ekspansjonsmarkeder.

– Vi har fulgt selskapet siden før Søren Eriksen og Martin Andresen kjøpte det. Vi har likt nisjen som handler om retur, logistikk, gjenbruk og miljø. Det er en ustrukturert bransje der det er mye å gjøre. Nå har de nådd en størrelse og digitalisering som passer oss, og vi har et setup for å ekspandere videre, sier Norvestor-partner Fredrik Korterud, sier Fredrik Korterud til Finansavisen.