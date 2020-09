Martin Ødegaard har nesten tredoblet formuen

Solid vekst i formuen.

Martin Ødegaard, som fra kommende sesong er tilbake i Real Madrid, er i ferd med å oppnå habile resultater på kontoen også. Fotballstjernen står oppført med en inntekt på 212.202 kroner for skatteåret 2019, og 789.957 kroner i skatt, ifølge tall DN har hentet inn.

Men tross den magre formelle inntekten, er formuen på over 84 millioner kroner, skriver avisen. I 2018 hadde Ødegaard en formue på 32 millioner kroner, og null i inntekt. Formuen har med det økt med 163 prosent.

I 2015 betalte Real Madrid betalte 35 millioner kroner for den unge drammenseren, som da spilte for Strømsgodset. I dag har den unge drammenseren en markedsverdi på 45 millioner euro, eller om lag en halv milliard kroner, ifølge Transfermarkt.

Etter mye spekulasjon, ble det i august bekreftet at Ødegaard returnerer til Madrid etter et suksessrikt år for Real Sociedad.

Ødegaard takket selv klubben, supporterne og medspillerne i en avskjedsvideo.

- Jeg ønsker å sende dere denne avskjedsmeldingen. Jeg er takknemlig for et år som er uforglemmelig for meg. Jeg har fått oppleve store øyeblikk i denne drakten. Prestasjonen, mitt første mål, da vi tok oss til cupfinale og sikret en plass i Europa League og mye mer, sier 21-åringen på Real Sociedads egen YouTube-kanal.