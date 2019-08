Massiv svikt i papirinntektene for Polaris Media

Konsernet hadde et resultat før skatt på 61,8 millioner kroner.

Resultatet for kvartalet er noe lavere enn i samme periode i fjor, da det lå på 68,3 millioner kroner. Mediekonsernet opplever stor svikt i papirinntektene på 28 millioner kroner, eller 15 prosent, ifølge Medier24.

Antall digitale abonnenter økte med 42 prosent til 83.065 i andre kvartal, og samlet lå tallet på abonnenter på 213.516 abonnenter, en vekst på 7 prosent.

– Det er spesielt gledelig at abonnementskampanjen i sommer har gitt veldig positiv effekt på antall abonnenter. Veksten er betydelig større enn fjorårets sommerkampanje, og mye tyder på at både leserne og mediehusene har fått en økt digital modenhet. Det er lagt en god plan for å konvertere flest mulig av kampanjeabonnentene til fullt betalende abonnenter, sier konsernsjef Per Axel Koch i en kommentar til tallene.

I andre kvartal i år ble Polaris hovedaksjonær i Stampen Media, det ledende mediehuset på Sveriges vestkyst. For perioden mai-juni har mediehuset hatt en resultatbedring fra minus 20 millioner kroner til minus 7 millioner kroner, noe som forklares med kostnadsbesparelser knyttet til omorganisering og effektivisering av distribusjon.

