Massive permitteringer hos Nille, H&M og Jernia: – Hard kost for oss

Hundrevis av butikkansatte vil ikke kunne gå på jobb fra og med i morgen. Nå kommer Nille-sjefen med en advarsel.

Søndag ble det bestemt at alle butikker og serveringssteder Oslo må holde stengt fra og med tirsdag. Serveringsstedene kan kun holde åpent for take away.

Det er ikke mange ukene siden butikkene ble åpnet igjen etter nedstengingen i januar, mens kjøpesentrene fortsatt måtte holdes stengt. Nå er det slutt på kundestrømmen til de fysiske butikkene i hovedstaden de neste to ukene.

Det har ført til permitteringer i en lang rekke store store butikkjeder.

Hennes&Mauritz (H&M) må stenge alle 14 butikker i Oslo fra i morgen. 570 ansatte vil da være permittert fra kjeden.

Nille må stengte 13 butikker, på toppen av 23 som allerede er stengt på grunn av at de ligger i kjøpesenter. Til sammen er det nå 150 personer som er permittert hos Nille i Oslo.

Jernia må stenge 21 butikker. 196 blir permittert fra og med i morgen.

Varner-konsernet, med kjeder som Dressmann o Cubus, må stenge 20 butikker, og permittere ansatte.

- Det er ikke påvist smitte i våre butikker når folk er ute og handler, så dette er hard kost for oss, men vi får bare håpe at dette gjøres ut fra en helhetsvurdering, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl til Nettavisen.

Hun er imidlertid bekymret for arbeidsplassene innen handelen, gitt at butikkmedarbeider er den vanligste jobben i Norge, og kommer med en advarsel.

- Arbeidsplasser som forsvinner innen handelsnæringen kommer ikke nødvendigvis tilbake, og mange butikkansatte tilhører sårbare grupper. Kvinner er overrepresentert og det er mange ufaglært og folk som jobber deltid, sier Hobøl.

Stor konsekvenser

Også Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia Norge AS, er bekymret for nedstengingen.

– Nedstengningen får store konsekvenser. Vi må stenge 21 av 130 butikker i hele Norge. De fleste ansatte i butikkene i Oslo blir permittert. Det innebærer at 196 blir permittert fra og med i morgen, sier han til Nettavisen.

Han anslår at de vil tape rundt én million kroner om dagen, totalt cirka 14 millioner kroner. Da Oslo-butikkene til kjeden måtte stenge fra slutten av januar, tapte kjeden 15 millioner kroner.

Siden Jernia er et aksjeselskap hvor butikkene er organisasjon som avdelinger, får ikke Oslo egne kompensasjonspenger.

– Tapet Jerniabutikkene i Oslo opplever, beiter på resten av landet. Likevel når vi ikke opp i forhold til en kompensasjonsordning, fordi omsetningstallet totalt sett for kjeden ikke er lavt nok, sier Karlsen.

Selv om Jernia mener de hoder ut en stund til, er det krevende. Permitteringsordningen krever nemlig at arbeidsgiver betaler lønn i ti dager.

– Vi får ingen kompensasjon, bare en stor regning, sier han.

Han mener det er et stort problem at myndighetenes kompensasjonsordning ikke treffer butikkjedene som må åpne og stenge i kortere og lengre perioder.

Jernia har ikke vært nødt til si opp ansatte, og Karlsen håper de vil komme tilbake til normalen i over sommeren.

570 permitterte

Som følge av Oslo kommunes beslutning om å stenge butikker også utenfor kjøpesentrene, vil 14 Hennes og Mauritz-butikker bli midlertidig stengt fra tirsdag.

Allerede er totalt ti butikker på kjøpesentre i Oslo midlertidig stengt på grunn av smitteverntiltakene til Oslo kommune.

- Helsen og sikkerheten til våre kolleger og kunder er vår høyeste prioritet, og H&M-gruppen følger alle nasjonale og lokale myndigheters retningslinjer. Vi stoler på deres vurdering av situasjonen, sier pressekontakt Thea Kjendlie til Nettavisen.

Per i dag medfører ikke tiltakene at de er nødt til å vurdere å stenge noen av butikkene i Oslo permanent, men totalt er omtrent 570 ansatte permittert i Oslo.

- Det er en krevende situasjon med permitteringer, og vi følger opp våre berørte medarbeidere, sier Kjendlie.

Rammes hardt

Varner-konsernet rammes hardt av den nye nedstengingen med sitt omfattende butikknettverk. Konsernet består av motekjedene Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Urban, Volt, Wow, Levi’s Store og Nike Store.

På spørsmål om hvor dramatisk den seneste nedstengingen i Oslo er for Varner Gruppen, svarer kommunikasjonsdirektør Julie Bragli Eckhardt:

- Det betyr at vi må stenge 20 gateplanbutikker, i tillegg til de 38 butikkene som ligger på kjøpesentrene og som allerede er stengt.

Eckhardt sier de fortsatt har ansatte som er permitterte på grunn av den situasjonen de er i.

- De ansatte må fortsette å være permitterte til vi kan være sikre på at vi ikke blir rammet av ytterligere nedstenging, sier han.

- Tror dere at kunder nå vil kjøre over kommunegrensen for å handle i butikkene dere har der?



- Ja, det vet vi er resultatet, svarer kommunikasjonsdirektøren.

Ser på muligheter for ansatte

Sportskjeden XXL har 37 varehus i Norge, og per i dag er det kun butikken på Alnabru som er stengt. Fra og med tirsdag stenger også butikken i Oslo sentrum, på Majorstua og på Storo.

- Det er litt tidlig å si hva konsekvensene blir. Vi jobber med å se på det nå, sier Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL, til Nettavisen.

Han kan foreløpig ikke si hvor mange ansatte som vil bli permittert.

- Vi ser på muligheter for å sysselsette folk i de butikkene som må stenge, så vi vet ikke hvordan det blir ennå. Når vi ikke kan holde åpent, har vi heller ikke jobb til alle, sier han, sier han.

Nyheim sier at det har vært lite smitte i deres butikker i Oslo, og ingen store utbrudd. De jobber godt med smittevern hele tiden, påpeker han.

Selv om de hele tiden forholder seg til myndighetenes anbefalinger og krav, synes XXL det er synd at butikkene må stenge igjen.

- Vi synes i likhet med alle andre at situasjonen er veldig trasig, og vi håper perioden blir så kort som mulig, sier han.

