Massivt fall for rike Sveaas - nå skryter hans høyre hånd av regjeringen

Christens Sveaas´ investeringsselskap Kistefos måtte tåle resultatstup i 2019, men det har sine forklaringer.

Årsresultatet til Kistefos falt i fjor med over 70 prosent, fra 1788 millioner kroner i 2018 til 491 millioner. De totale driftsinntektene holdt seg på drøyt 14 milliarder kroner. Den store resultatnedgangen kan i hovedsak forklares med to ting:



Tørrbulkselskapet Western Bulk Shipping tapte i 2019 38 millioner dollar , over 400 millioner kroner med dagens valutakurser. I tillegg var 2018-resultatet i stor grad preget av inntektsføring av gevinster. Selskapet solgte i 2018 tre isbrytere for drøyt 2,3 milliarder kroner.

- Som redegjort for i Kistefos’ årsrapport er vi tilfreds med resultatet for 2019, all den tid vi oppnådde et resultat etter skatt på nær en halv milliard kroner og til tross for at Western Bulk tapte rundt 400 millioner, skriver adm. direktør Bengt A. Rem i Kistefos i en e-post til Nettavisen.

Fakta Kistefos ↓ Kistefos AS ble etablert i 1998 da Christen Sveaas samlet sine investeringsselskap i et konsern.

Kistefos består av heleide og deleide industrielle foretak innen finansielle tjenester, TMT, offshore, shipping, men også strategiske investeringer i andre bransjer.

Investeringene varierer fra oppstartsselskap til modne selskap investeringsportefølje er i hovedsak rettet mot europeiske selskap og styres fra hovedkontoret i Oslo.

Krevende

Kistefos skriver i årsberetningen at Western Bulk har vært gjennom et krevende år som førte med seg rekapitalisering og organisatoriske endringer. På tross av selskapets svake resultatet, venter styret at selskapet kan levere positive resultat fremover.

Men årsberetningen er altså skrevet før nedstengingen av Norge og de seneste dagenes dramatiske utvikling. På spørsmål om hva han synes om håndtering av krisen, svarer Rem:

- Jeg vil gi honnør til Stortinget og regjeringen for å ha reagert raskt i en meget vanskelig situasjon, en situasjon vi ikke tidligere har opplevd maken til. Jeg håper inderlig at regjeringens tiltak for likviditetstilførsel til næringslivet virker etter sin hensikt.

Godt rustet

- Vi følger selvfølgelig utviklingen svært nøye og er godt rustet til å stå gjennom denne situasjonen, skriver han i e-posten.

Viking Supply Ships (78 prosent eierandel) tjente for øvrig 52 millioner kroner i 2019. Korrigert for salget av de tre isbryterne, ble imidlertid 2019 et bedre år, skal vi tro årsberetningen. Det kommer av bedre rater og en høyere utnyttelsesgrad av skipene.

Kistefos eier også bredbåndsselskapet NextGenTel, som ble kjøpt av børs i første halvår i fjor, og der eiernes midler ve salget ble vurdert til 326 millioner kroner.

Kistefos har iverksatt en rekke tiltak etter oppkjøpet. Konsernet er nå delt for en betydelig satsing på høyhastighets bredbånd til både bedrifts- og privatmarkedet. NextGenTel hadde i 2019 et driftsresultat på 80 millioner kroner.

Volumnedgang

1881 Group (Opplysningen 1881) vokser ifølge årsberetningen ved hjelp av oppkjøp og vekst nye tjenestekategorier. Det er fortsatt volumnedgang for kjernetjenestene til selskapet, men nedgangen er lavere enn i tidligere år.

Omsetningen i 2019 til 1881 Group endte på 483 millioner kroner, driftsresultatet før avskrivninger på 83 millioner.

Den bokførte egenkapitalen i Kistefos-konsernet ved utgangen av fjoråret utgjorde 2,9 milliarder kroner. Dette er en antatt verdi av det Christen Sveaas eier når vi trekker fra gjelden. Men Sveaas ble av bladet Kapital høsten 2019 vurdert til å ha en nettoformue på 5,5 milliarder.

Det ligger altså en del skjulte verdier i Kistefos, eiendeler er mer verdt enn det de er bokført til. I tillegg har Sveaas noe private verdier som trekker opp formuen.