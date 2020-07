Mat og varme

Havre er så sunt at man burde få den på blå resept! Og det er helt sant. Det er det verste!

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Av alle kornslag som dyrkes er havre sunnest og av all havren som dyrkes i verden er den nordiske sunnest. Med god margin.

Den norske havren er rik på protein som musklene trenger, betaglukan som tarmene og fordøyelsen trenger og antioksidanter som alle kroppens celler trenger. I tillegg bidrar havren til å senke kolesterolet i kroppen og gir en langvarig blodsukkerstigning med mye energi og en langvarig metthetsfølelse. Glutenfri er den også. Havren, altså. For de som ikke tåler slikt. Som om dette ikke er nok, følger vitaminer (spesielt B-vitamin) og mineraler som jern, magnesium, folat, sink og kalium med på kjøpet. Og billig er den også. Veldig billig, faktisk. Uansett hvordan man måler det.



Les også: Norsk mat er «dyr» fordi vi har så mye penger

Og hvor lages denne smått utrolige matvaren? Jo, i Moss. Du hørte riktig!

Midt i Moss lages Bjørn Havregryn og en hel haug med andre sunne matvarer. Med havre oppi. Og restene fra produksjonen (havreskallet) brukes til å varme opp byen. Med fjernvarme. Halve byen for å være nøyaktig. Havren dyrkes i områdene rundt Moss, selv om noe av havren kommer langveis fra - helt fra Odalen. Det skal sies.

Les også: Gir barn lekser om å innføre kjøttfri dag hjemme: – Det er helt vanvittig

Det hele er et aldri så lite jordbruks- og industri-eventyr. Verdens sunneste matvare produseres midt i Moss og varmer opp halve byen. Året rundt.

Den kalles i dag bare Mølla, men den er også en viktig brikke i norsk jordbrukspolitikk. Korn fra Viken skipes nemlig ut herfra til de delene av Norge som ikke har noe særlig av dette. Som på Sør- og Vestlandet. Litt som Terje der, altså. Bare at robåten er byttet ut med noe større og at turen ikke går til Danmark. Den går til Moss.

Folk i Norge har skjønt at havre er sunt. Heldigvis. Av alle kornslag nordmenn spiser, er det bare havre vi spiser mer og mer av. Og det er bra! Også for Moss.

Det som ikke er fullt så bra er at noen nå gjerne vil at Mølla skal forsvinne. Sånn at man kan bygge leiligheter, butikker, strandpromenader og de greiene der. Istedenfor å produsere verdens sunneste mat. Og selv om strandpromenader er viktige å ha, er mat tross alt viktigere. Det tror jeg nesten alle kan være enige om.

Les også: Korona kan skape global matmangel - slik vurderer Norge situasjonen

Les også: Uten korn blir det kaos

Man kunne muligens bygge en havremølle et annet sted. På et område man i dag dyrker havre på for eksempel. Men lurt er det ikke. Det er bare veldig dyrt. Og veldig unødvendig. Når man allerede har den flotte Mølla. Midt i Moss.

I gamle dager var det 10 møller i den byen. Nå er det én igjen. La den stå. Og la den fortsette å lage verdens sunneste mat! Mens den varmer halve byen. Året rundt.