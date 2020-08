Måtte legge jakken på vekten - fikk straffegebyr

Strenge bagasjeregler hos Norwegian blir overkjørt i Transportklagenemnda - men selskapet nekter å refundere straffegebyr.

Det vakte kraftige reaksjoner da Norwegian la om bagasjeregimet og begynte å veie alt av håndbagasje før passasjerer får gå ombord i flyet. Hvis bagasjen overstiger 10 kilo, får man straffegebyr.

De siste månedene har det flommet inn klager til Transportklagenemnden. Men selv om en rekke av klagerne får medhold i nemnden, nekter Norwegian å betale ut refusjon for gebyret.

Et eksempel fra en av de siste sakene i Flyklagenemnda er da en mann reiste fra Oslo til Oakland i USA. Da passasjerene skulle gå ombord, begynte to ansatte å sjekke vekt og størrelse på håndbagasjen. Mannen ble bedt om å legge jakken opp på vekten, og dermed bikket den over 10 kilo - og han ble ilagt straffegebyr på 80 dollar.

I saken har Transportklagenemnden gitt mannen medhold. Men Norwegian svarer med å mene de er prinsipielt uenig. Det var nettsiden Flysmart24 som først omtalte saken.

I konklusjonen skriver nemnden: «Nemnda mener at flyselskapet må ha bevisbyrden for å vise at gebyret er korrekt ilagt. Det må forventes at flyselskapet skriver en kvittering der begrunnelsen for gebyret fremgår, og hvor det dokumenteres at bagasjen var for stor eller for tung i henhold til regelverket.

Nemnda kan ikke se at Norwegian i dette tilfellet har sannsynliggjort at bagasjen oversteg begrensningene. Nemnda anbefaler derfor at gebyret refunderes.»

Ettersom Transportklagenemnden ikke er juridisk, har de ikke anledning til å pålegge selskapet å betale tilbake gebyr. Dermed må passasjerer ta saken til rettsapparatet om de ønsker å vinne frem.