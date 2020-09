Måtte skatte av gavekort på julebord – så tok finansministeren grep

Jan Tore Sanner hylles for å åpne for skattefrie, småskala julebord med kolleger.

I forrige uke skrev Bygdebladet og Stavanger Aftenblad om at den lokale bedriften Rogaland Elektro avlyste julebordet i lys av koronapandemien. I stedet ønsket daglig leder Trond Randeberg å gi et gavekort på restaurant til de ansatte for å støtte de lokale restaurantene.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang for flest mulig. Hvis vi kan være med og bidra, så er det flott. Mange av restaurantene er også kundene våre, så dersom de blir berørt av inntektstap, rammer det oss også, sa Randeberg til Bygdebladet.

I etterkant ble det klart at Skatteetaten ville skattlegge gavekortene fra bedriften, ettersom gavekortene ikke var å anse som julebord. Skattefrie gaver over 2.000 kroner utløser skatteplikt.

Nå har imidlertid finansminister Jan Tore Sanner (H) kommet på banen. Som svar på et skriftlig spørsmål fra Frp-politiker Roy Steffensen, åpner Sanner for at både gavekort og refusjon på restaurantbesøk som følge av smittesituasjonen kan aksepteres som julebord - og dermed ikke skattlegges.

– Pandemien og de smittevernbegrensningene koronasituasjonen setter for samlinger, er ekstraordinære. Vilkåret for fellesarrangement må etter skattemyndighetenes vurdering tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått, skriver Sanner i svaret som Aftenbladet først omtalte.

Les også: Dramatisk for julebordarrangørene: – Vi mister 90 prosent av omsetningen

Les også: Bedriften dropper den årlige festen, men Martha Helen (27) er fornøyd med alternativet: – Voldsomt kjekt

AVLYSTE JULEBORDET: Trond Randeberg i Rogaland Elektro ønsker å gi de ansatte gavekort på restaurant for å støtte den lokale restaurantnæringen. Foto: Jan Henrik Heggebø (Bygdebladet)

Ikke noe i veien for julebord i mindre grupper

Rogaland Elektro ønsket i utgangspunktet å bruke 3.000 kroner på hver ansatt med følge, samt en liten julegave til hver ansatt. Totalt ville gaven beløpe seg til mellom 3.500 og 4.000 kroner. Ideen var at ansatte kunne gå ut og spise i mindre grupper med følge, som et velferdstilbud som både overholder smittevernsreglene og støtter serveringsbransjen.

– I nåværende situasjon kan det ikke kreves at alle ansatte i en virksomhet deltar på felles julearrangement - i så fall ville det ikke være mulig for mange virksomheter å gjennomføre et slikt tiltak. Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles, skriver Sanner.

– Dette vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller ved refusjon av utgifter. Vilkåret om at velferdstiltaket må være rimelig for at dette skal være skattefritt, vil gjelde som ellers, avslutter finansministeren.

Les også: Jan Fredrik Karlsen langer ut mot regjeringen: – De setter oss sjakkmatt hele tiden

– Sunn fornuft

Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som stilte det skriftlige spørsmålet til Sanner, er glad for at Rogaland Elektro nå kan møtes i mindre grupper for julebord på lokale restauranter i Stavanger-regionen.

– Dette er en finfin måte for bedrifter å hjelpe andre bedrifter på. I stedet for en rekke kansellerte julebord som vil være dramatisk for spesielt restaurantbransjen, kan det nå både gis gavekort og bestilles bord for mindre grupper, uten at man i etterkant risikerer skattesmell, sier Steffensen til Nettavisen Økonomi.

FORNØYD: Roy Steffensen (Frp) håper skattegrepet fra finansministeren fører til at flere tar i bruk restaurantbransjen i julebordsesongen. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Frp-politikeren hyller finansministeren for å ha tatt grep etter å ha blitt oppmerksom på saken.

– Jeg er glad for at finansministeren har vist seg å være mer fleksibel enn det skattekontoret først signaliserte. Sunn fornuft er normalt en god rettesnor å følge, og her har den sunne fornuften seiret over et firkantet byråkratisk regelverk, sier Steffensen.