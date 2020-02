Matvarepriser opp nesten 7 prosent: - Det er folk som får svi

Sammenlignet med gjennomsnittsprisen for 2019, er matvarene i ukens handlekurv knappe sju prosent dyrere. Det gir penger i kassa for matbaronene.

- Det er en dramatisk forskjell, sier Rune Nikolaisen, som står bak siden Gjerrigknark, til Nettavisen.

- Nå skal de hente inn marginene sine etter priskrigen i høst og vinter. Det er overhodet ikke overraskende at de nå vil tjene penger. Men det er klart at det går utover folks lommebok, fortsetter han.

Matvarene er ikke typisk produkter som var på salg i priskrigen før jul.

- De setter opp prisen på standardprodukter som folk handler hver uke, så de ikke har noe valg, sier han.

Produktene som settes ned i pris når det er priskrig for eksempel før jul, er ikke matvarer folk nødvendigvis trenger.

- Produktene i ukens handlekurv er derimot produkter folk flest har i kjøleskapet, så det blir mer penger i kassa for matbaronene, men det er folk som får svi, sier Rune Nikolaisen, som står bak siden Gjerrigknark.

GJERRIGKNARK: Rune Nikolaisen sier at det er folk som får lide for de økte prisene, når butikkene må ta igjen tapt inntekt fra priskrigen før jul. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

Billigere i andre halvår

Sammenligningen av prisene på ukens handlekurv med gjennomsnittsprisen for samme matvarer i 2019, er gjort av Tom Ystaas i Enhver.no. Han har hentet inn totalt 1083 priser, og tallene er oppsiktsvekkende.

Matvarene i handlekurven er 6,9 prosent dyrere denne uken sammenlignet med gjennomsnittet i fjor.

- Det er like fullt gode kjøp å gjøre, for eksempel er Nescafé Gull refill blitt betydelig rimeligere, sier Ystaas.

Ukens pris på denne typen kaffe ligger hele 23,6 prosent under gjennomsnittsprisen i fjor.

Billigere er også tyttebærsyltetøy, bringebærsyltetøy, Honnikorn, Gilde bogskinke, vaniljesaus og Big One. Noen priser har derimot holdt seg noenlunde i pris, blant annet Grandiosa, Ballerina, Lasagne og skivet Gudbrandsdalost fra Tine.

Et produkt som derimot har gått kraftig opp i pris, er Amerikansk gryte fra Toro, som er 36,8 prosent dyrere enn i 2019. Stjernebacon fra Gilde er hele 46,5 prosent dyrere denne uken sammenlignet med gjennomsnittsprisen i fjor.

- Jeg tror nok at det skyldes at det var veldig billig i fjor. Priskonkurransen var ekstra tøff på disse to varene, forklarer Ystaas.

Allerede fra uke 8-9 i 2019 var det priskrig på Stjernebacon, men i uke 51 var den opp i normalpris, forteller han, og legger til:

- Den var unormalt priset i fjor. Så butikkene har nok ikke hevet prisen på den sånn sett.

Meny på fjerdeplass

I ukens handlekurv kommer Meny spesielt godt ut. De tar fjerdeplassen - rett foran Coop Obs. Kiwi er noen ører billigere enn Rema 1000, og Extra havner på en tredjeplass.

Denne uken er det ikke mer enn 36 kroner som skiller Kiwi, som er rimeligst, og Meny når vi ser på totalprisen i handlekurven.

- Meny var heldige med kuppene sine blant varene vi har med i ukens handlekurv, og da kom de plutselig godt ut. Hvis du ser på de gode kuppene til Meny, er de ikke alltid så dyre, sier Tom Ystaas i Enhver.no til Nettavisen.

Ukens to aller beste kjøp er Norvegia-ost og lasagne fra Toro, og her kommer Meny aller best ut. Hele 35,10 kroner skiller den dyreste og den rimeligste Norvegia-osten i denne ukens handlekurv. Osten koster 79,90 kroner på Meny, som er 29 kroner rimeligere enn hos lavpriskjedene.

RIMELIGST: Meny tilbyr den billigste Norvegia-osten og Toros familiepakning av lasagne denne uken. Foto: Nina Lorvik/Mediehuset Nettavisen

- Hver eneste uke har vi attraktive priser og svært gode tilbud, noe denne testen viser. Dette resultatet er vi veldig fornøyde med, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny til Nettavisen.

Sparer 16 kroner

Hun avviser at de har et mål om å komme på nivå med lavpriskjedene.

- Vi er en motpol til lavpris, og har som mål å være best på utvalg, ferskvare og handleopplevelse. Samtidig som vi skal ha attraktive priser, og i 2019 hadde vi i snitt mindre prisavstand til lavpris enn noen gang før. Kundene setter pris på vårt konsept; vi hadde en kundevekst på 4 prosent i 2019, forteller hun.



FORNØYD: Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny er fornøyd med resultatet av ukens handlekurv. Foto: Meny

Meny har for øvrig satt en begrensning på tilbudet, og det er ikke lov å kjøpe mer enn åtte ost per kunde.

- Vi ønsker jo at alle våre kunder skal få benytte seg av dette tilbudet, derfor for å sikre at vi ikke går tom, har vi satt inn en begrensning på åtte oster per kunde, sier Hynne.

En Lasagne familiepakning fra Toro koster denne uken 29,90 kroner på Meny, mens den dyreste pakningen finner du på Spar for 45,90 kroner. Du kan altså spare hele 16 kroner ved å handle på meny.

RIMELIG: Du kan gjøre et godt kjøp på blant annet disse varene denne uken. Foto: Nina Lorvik/Mediehuset Nettavisen

- Lokketilbud

Prisavstanden fra topp til bunn er denne uken på litt over 8 prosent, hvilket er lite om vi legger de historiske tallene til grunn, ifølge Ystaas. Ned til Coop Obs på femteplass er for eksempel ikke avstanden større enn 3,4 prosent.

- Det kan tyde på at konkurransen ikke er så hard nå, og at konkurransen befinner seg i en «hvilepuls». Dette så vi også i fjor på samme tid, sier han.

Ystaas tror imidlertid at konkurransen vil ta seg opp igjen mot påske, når det erfaringsmessig bruker å bli priskrig mellom lavpriskjedene.

Rune Nikolaisen bak Gjerrigknark er overrasket over at Meny ligger så tett opptil lavpriskjedene i ukens handlekurv.

- Det er bra at det skjer litt forandringer. Forbrukerne er vant til at det er de samme kjedene som ligger på toppen. Meny har bedre utvalg og derav også høyere priser, men det er verdt å dra innom og sjekke hva de har også, sier han.

- Men Meny har ofte gode lokketilbud. Det er et godt virkemiddel for å lokke kundene til butikken, for da kanskje de vil fristes til å kjøpe mer med det samme, forklarer Nikolaisen.

Han ser imidlertid ikke noe problem i at butikkene har lokketilbud, men for oss forbrukerne gjelder det da å styre impulskontrollen sin.

- Jeg er ofte innom Meny jeg, men da kjøper jeg kun det jeg har planlagt å kjøpe, sier han.

Produkter Stjernebacon 140 gr 25.8 27.5 27.39 25.8 27.9 25.81 Norvegia 1 kg 109 79.9 109 109 115 109 Revet ost original Tine 300gr 43.9 46.9 45.9 43.9 46.9 43.9 Grillpølser Gilde 600 gr 35.9 38.1 38.1 35.9 38.9 35.9 Tine Meierismør 1/2 kilo 35.8 38.2 37.3 35.8 38.9 35.8 Big One Classic Pizza 560 gr 49.9 52.9 52.9 49.9 53.9 49.9 Grandiosa Original 575 gr 42.9 45.5 43.9 42.9 45.9 42.9 Nugatti Original 500 gram 27.9 29.6 28.4 27.9 29.9 27.9 Leverpostei 100 gr 8.9 9.7 9 8.9 10.5 8.9 Nescafé Gull refill 100 gr 31.4 36.6 33 31.4 37.5 34.5 Karbonader Gilde 810 gr 79.9 87 84.78 79.9 85.9 79.92 Bringebærsyltetøy Nora 400 gr hjemmelaget 19.9 21.7 21.1 19.9 21.5 19.9 Piano vaniljesaus 1 liter 29.9 31.9 29.9 29.9 32.5 29.9 Hamburgerdressing Idun 470 gr flaske 22.9 24.3 23.3 22.9 24.9 22.9 Biola Blåbær 1 liter 34.9 36.9 36.3 34.9 37.5 34.9 Snøfrisk 125 gr 21.9 23.9 25.4 21.9 23.5 23.9 Go Morgen Skogsbær 195 gr 11.9 13 12.1 11.9 12.9 11.9 Smacks Honnikorn 375 gr 23.9 25.4 24.3 23.9 25.5 23.9 Dolmio Classico 500 gr 21.9 23.9 22.8 21.9 23.5 21.9 Soyasaus Kikkoman 150 ml 24.9 29.9 24.9 24.9 26.9 24.9 Lasagne Toro 310 gr Familiepakning 41.9 29.9 42.7 41.9 45.9 41.9 Vafler Toro Fam/Pk 591 gr 24.9 26.9 25.9 24.9 26.9 24.9 Laban Seigmenn 300 gr 33.9 36.5 34 33.9 36.5 33.9 Tyttebærsyltetøy Nora Hj.laget 400 gr 33.7 36.9 35.8 33.7 36.5 33.7 Toro Pizzabunn familiepakn. 370 gram 17.9 19.7 18.2 17.9 19.5 17.9 Ballerina kjeks Nougat 190 gr 22.5 24.5 22.9 22.5 24.5 22.5 Toppris 60gr 16.9 18.5 16.9 16.9 18.5 16.9 Amerikansk gryte 188 gram 27.2 28.9 27.7 27.2 28.9 27.2 JIF Baderom Spray 500 ml 32.9 34.9 34.3 32.9 34.9 32.9 Mandelstang Freia 43 gr 14.9 16.4 14.9 14.9 15.9 14.9 Kremost Krydder 125 gram 14.5 16.9 15.9 15.9 16.9 15.9 Bog, Gilde 325 gr 21.9 24.1 22.3 21.9 23.9 21.9 Jubelsalami 100 gr 32.9 34.9 33.6 32.9 35.5 32.9 Gudbrandsdalsost skivet Tine 130 gr 17.9 20.9 18.2 17.9 20.9 17.9 Totalsum 1057.29 1092.69 1093.06 1058.69 1145.1 1063.82