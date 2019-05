Mays mulige arvtakere i gang med brexit-krangelen

Kampen om statsministerjobben i Storbritannia er i gang, og med det også krangelen om hvordan kandidatene akter å lykkes der Theresa May sviktet.

May kastet til slutt inn håndkleet og ga opp forsøket på å ta Storbritannia ut av EU.

Formelt begynner ikke toryenes ledervalg før i juni, men allerede dagen etter Mays tårevåte avskjedstale har fem konservative bekrefter at de stiller.

Som største forhåndsfavoritt regnes tidligere utenriksminister og hardnakket brexitforkjemper Boris Johnson. De øvrige fire som allerede har sagt at de tar opp kampen om ledervervet og dermed statsministerjobben, er ifølge BBC:

* Utenriksminister Jeremy Hunt.

* Internasjonal utviklingsminister Rory Stewart.

* Helseminister Matt Hancock.

* Tidligere arbeids- og pensjonsminister Esther McVey.

«Enormt feilgrep»

Utviklingsminister Stewart slo lørdag fast at han ikke vil sitte i en regjering ledet av Johnson og viser til at Johnson åpner for å gå ut av EU uten en avtale.

– Jeg tror det vil være et enormt feilgrep. Skadelig, unødvendig, og også uærlig, sa Stewart til BBC lørdag.

– Vi kommer til å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale, fastslo Johnson fredag.

Lørdag bekreftet også Hancock at han gjerne vil ta over for May når hun går av som partileder 7. juni. Helseministeren lover å kjøre en mer moderat linje som ikke innebærer «no deal».

Reforhandling

Han sier det er ingen vits i å bli statsminister uten å være ærlig om «avveiningene»:

– Mellom suverenitet og markedstilgang og byttehandlene som kreves for å få en avtale gjennom Parlamentet, sier Hancock til BBC.

Verken Hancock eller Stewart har svart på om de vil satse på Mays tre ganger nedstemte utmeldingsavtale eller om de vil prøve å reforhandle deler av avtalen med Brussel, selv om EU-ledere fastholder at har levert sitt siste tilbud til britene.

Partiopprør

Johnsons fremste utfordrere antas å være Raab, som regnes som enda mer euroskeptisk enn Johnson, samt utenriksminister Hunt og miljøminister Michael Gove. Sistnevnte har ennå ikke erklært at han stiller.

Toryene er sterkt splittet mellom dem som vil gjenreise og bedre Mays avtale, muligens med tverrpolitisk støtte, og dem som åpner for å krasje ut av EU uten at noen avtaler på plass.

Rudd hopper av

Et partiopprør brøt ut etter Mays skjebnesvangre beslutning om å strekke ut en hånd til opposisjonen og åpne for en ny folkeavstemning. Håpet var å sikre støtte til å banke utmeldingsavtalen gjennom Parlamentet på fjerde forsøk. I stedet ble May tvunget til å gå før hun ble presset ut.

Det har fått mer EU-vennlige kandidater, som arbeidsminister Amber Rudd, til å erkjenne at de ikke har noen sjanse.

– Det konservative partiet ønsker seg noen som de tror er svært entusiastisk til brexit, sa Rudd til The Daily Telegraph lørdag da hun bekrefter at hun ikke stiller til valg.

Lederkampen skjer i kjølvannet av EU-valget, som det nye brexitpartiet til den populistiske EU-motstanderen Nigel Farage ventes å vinne med en tredel av stemmene.

Valg i sommer

Meningsmålinger viser at toryene straffes hardt for brexit-kranglingen. Partiet ligger an til en femteplass i valget som britene ble tvunget til å delta i fordi brexit ble utsatt.

Johnson er en populær mann, og mange konservative ser på ham som partiets beste alternativ til Farage. Men en lang politisk karriere har også gitt Johnson mange motstandere i Parlamentet som vil forsøke å hindre at han når toppen.

Han ventes etter hvert å få konkurranse fra et titall rivaler. Toryenes parlamentsgruppe skal 10. juni begynne å sile kandidater fram til bare to gjenstår. Deretter skal over 100.000 partimedlemmer stemme over finalistene, og vinneren kan først kåres i løpet av andre halvdel av juli.

