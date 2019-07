MDG-Berg blar opp tre millioner til elektriske lastesykler

MDGs toppolitiker Lan Marie Berg er tilbake fra fødselspermisjon, og blar opp penger til 188 elektriske lastesykler.

Først var det fjerning av parkeringsplasser og bilfrie gater. Nå vil de kvitte seg med mindre leveranser ved hjelp av lastesykler.

– Bare i Oslo sentrum er det 50.000 vareleveranser om dagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av disse, sier byråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen Økonomi.

Hun mener det er på høy tid at man bruker elektriske lastesykler. For å gjøre det, har byrådet bevilget tre millioner kroner - eller 10.000 kroner per sykkel.

Støtter 188 el-lastesykler

Totalt har byråden innvilget 140 søknader med totalt 188 elektriske lastesykler. Det utgjør 1,88 mill. men totalt er det satt av tre millioner kroner til støtteordningen.

LASTESYKKEL: Topp-politikere i Oslo koser seg over en kaffe ved siden av en lastesykkel. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

– El-lastesykler passer godt til mindre leveranser og nyttetransport med materialer eller verktøy, fordi den kombinerer det beste fra to verdener. Fremkommelighet til en sykkel og plass til varer i en lastekasse. Det gjør at bedrifter i mange tilfeller kan erstatte bil på korte avstander, sier Berg.

Frilans-musiker med el-lastesykkel

Det er mange forskjellige selskaper som har fått innvilget støtte. Bravida Norge som driver med rørleggertjenester, har fått innvilget støtte til fem el-lastesykler. Oslo Murerne har fått støtte til én el-lastesykkel, og Mousey Wine som er en vin-distributør kan også si seg fornøyd med ny lastesykkel.

Funky Fresh Foods er et selskap som leverer vegansk, rå mat, og kan nå sykle rundt med leveransene fremfor å bruke bil.

Andre selskaper inkluderer Visuello, Nortrade East, Fersk Kosmetikk og en frilansmusiker Kim Myhr som kan se frem til å transportere alt utstyret til konsertene på sykkel, og ikke drosje lengre.