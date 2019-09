MDG-Berg og Ap-Støre vil være en livsfarlig kombinasjon

Et skadeskutt Ap vurderer nasjonalt samarbeid med et MDG som er høye på seg selv. Dette kommer ikke til å gå bra hverken for Støre eller Berg.

Jonas Gahr Støre og Lan Marie Berg kom helt forskjellig ut av kommunevalget nylig. Det ble veldig tydelig av hvordan de uttalte seg på valgnatten.

Støre mangler selvinnsikt

Helt fra Jonas Gahr Støre som ganske ny utenriksminister måtte håndtere den såkalte Karikaturstriden i starten av 2006, har det vært grunn til å stille spørsmål ved om han er en god leder. Har han den selvinnsikt og vurderingsevne som skal til for å lede landet? Mens andre vestlige ledere stod opp for ytringsfrihet, var Støre feig og fløy rundt i Midtøsten og ba om unnskyldning.

Foran forrige stortingsvalg var Støres håndtering av sin personlige økonomi tema. Det var investeringer i eiendomsprosjekt med tvilsomme arbeidsforhold, fond som investerte i kjernevåpenproduksjon, spørsmål om svart arbeid på hans brygge, han sendte advokater etter NRK for å stoppe et kritisk innslag. Hans fondsinvesteringer ble på nytt et problem i årets valg. Dobbeltmoralen blir skrikende når han samtidig hevder å stå for noe helt annet enn dette politisk.

Senere har varslersakene mot Trond Giske i 2017 og den famøse dansevideoen i år heller ikke vist frem Støre som en stødig leder. For å si det forsiktig. Det kan skrives en tykk bok med et stort antall saker og hendelser som underbygger at Jonas Gahr Støre ikke har de egenskapene som forventes av en statsminister. Det er overhodet ikke plass i dette innlegget til å gå igjennom dette.

Likevel er det nettopp statsminister Jonas Gahr Støre så gjerne vil bli. Og han mener selv han er flink. På valgnatten 9. september, etter å ha lidd et historisk valgnederlag, klarer Jonas Gahr Støre likevel å lire av seg følgende:

«Det er fantastisk mange dyktige folk i Arbeiderpartiet og jeg er en av dem»

Denne uttalelsen trenger ingen videre utdypning. Den forteller i én setning at selvinnsikten og vurderingsevnen synes svak hos Jonas Gahr Støre.

Berg mangler bakkekontakt

Lan Marie Berg er i motsetning til Støre valgvinner i 2019. Hun er ikke stort mer enn halvparten så gammel som Støre, men har likevel rukket å bli en av Norges aller mest kjente politikere.

Som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo de siste fire årene har Lan Marie Berg også blitt en svært omstridt politiker. Hun har gått rett på uten å vise hensyn til dem som er uenige med henne.

Lan Marie Nguyen Berg taler på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne. Hun er partiets mest markante politiker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ikke minst i prestisjeprosjektet Bilfritt byliv har dette blitt mer enn tydelig. At bevegelseshemmede ikke kommer seg frem, varetransporten får problemer og at butikkene sliter ser ikke ut til å spille den minste rolle for henne. Det samme gjelder dem som sliter med å betale skyhøye bompengeregninger. Bilen skal bort uansett. Noen vurdering av konsekvensene før politikken iverksettes har hun ikke vært interessert i å gjennomføre.

Nå er Oslo kommune saksøkt av blant annet LO for brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med Bilfritt byliv. Dette blir en festlig rettssak som kommer til å blottlegge kommunens tvilsomme saksbehandling. Det hele er en skandale.

En annen skandale er rullet opp i Energigjenvinningsetaten der omfattende brudd på arbeidsmiljøloven er avdekket. Etaten er Bergs ansvarsområde. Hun har visst om bruddene lenge og latt være å orientere bystyret. Dette gir ikke akkurat inntrykk av at byråden er opptatt av å følge spillereglene i politikken.

På valgnatten holdt Lan Marie Berg en valgtale som vil bli husket. Den fikk Siv Jensens «Morn’a Jens-tale» i 2013 til å blekne. Seierstalen med elsking av bomringen og harde utfall mot oljeindustrien viser en total mangel på ydmykhet.

Det synes åpenbart at Lan Marie Berg er høy på seg selv og uten bakkekontakt.

Støre frastøter seg fagbevegelsen

Mens Jonas Gahr Støre ikke utelukker samarbeid med MDG, er fagbevegelsen svært skeptisk. «Jeg tar MDG på alvor. Jeg har lest programmet deres. Vi må utvikle industrien, ikke avvikle den», sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NRK. Noen sluttdato for oljenæringen vil han ikke være med på.

Rundt i distriktene er skepsisen til MDGs oljepolitikk stor. Dette fanges opp i LO der skepsisen til regjeringssamarbeid med partiet er stor. En tilnærming til MDG som setter industriarbeidsplasser i fare faller ikke i god jord. Skal Arbeiderpartiet vinne valg og danne regjering er støtte fra LO nødvendig. En MDG-flørt skyver LO unna.

En tilnærming til MDG på nasjonalt nivå er en farefull vei for Jonas Gahr Støre.

Berg frastøter seg Senterpartiet

Selv om MDG gjorde et godt valg, var det Senterpartiet som var den største valgvinneren i 2019. Særlig i Nord-Norge, men også på indre Østlandet, gjorde Senterpartiet nærmest rent bord.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var valgets store vinner i år. Kan han samarbeide med MDG? Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ingen partier står lenger unna Senterpartiet i kjernesakene enn MDG.

Mens MDG er superurbant, er Senterpartiet et distriktsparti. Kjøttskam, bilskam og flyskam passer ikke for Senterpartiet. Ikke lastesykler eller rovdyr heller. På disse områdene, som er viktig for Senterpartiets kjernevelgere, er avstanden til Fremskrittspartiet veldig mye kortere enn til MDG.

En flørt mellom Støre og Berg vil skyve Senterpartiet unna. Veien over til den borgerlige siden, der Senterpartiet historisk har holdt hus, kan bli kort. Kan Støre og Berg få flertall uten støtte fra Trygve Slagsvold Vedum? Høyst tvilsomt.

En femme fatale og hennes offer

Det er vanskelig å spå. Særlig om fremtiden. Den største valgvinneren i år var altså Senterpartiet. Som står svært langt unna MDG. Skal Støre satse på Lan Marie Berg og MDG for å bli statsminister i 2021, kan han gjøre opp regning uten vert. Det er sannsynlig at Senterpartiet vil hoppe mot høyre.

Skulle en regjering med Arbeiderpartiet og MDG likevel bli en realitet i 2021, er det lett å forestille seg at dette kommer til å by på problemer. Arbeiderpartiet vil få store problemer med fagbevegelsen ved gjennomføring av en radikal miljøpolitikk som ødelegger oljenæringen og industrien.

En Ap-leder uten støtte i LO er etter alle solemerker ferdig.

Ikke minst kan lederegenskapene til Lan Marie Berg og Jonas Gahr Støre by på problemer. Støre har demonstrert gang på gang at han er en svak leder. Berg har flere ganger demonstrert at hun kjører på uten å ta særlig hensyn til spillereglene. Vil Støre kunne styre henne i regjering? Ingen grunn til å tro det.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget vil være knallhard sammenlignet med den tafatte opposisjonen i Oslo bystyre. Pressen vil ta fatt i en statsråd helt annerledes enn en byråd i Oslo kommune når informasjon skjules og spillereglene ikke overholdes.

Skulle Lan Marie Berg opptre på samme måte som statsråd som hun har gjort som byråd i Oslo, kommer det til å gå galt. Da blir det enten statsrådsskifte eller regjeringskrise. For Støre som svak leder kan dette bli svært vanskelig.

Lan Marie Berg og Jonas Gahr Støre i kompaniskap ser ut som en femme fatale og hennes offer.