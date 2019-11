MDG-Bergs klima-gravemaskin stanses av Israel-boikott

Den nye byrådserklæringens boikottforslag mot Israel kan bety stopp på el-gravemaskinene byrådet har satset stort på.

Oslo-byrådets klima- og miljøsatsing har strukket seg langt. I Storgata-prosjektet hvor det skal rustes opp for over 676 millioner kroner, har byrådet fått utslippsfrie byggeplasser til stor glede for byråd Lan Marie Berg (MDG).

Men nå kan det bli krøll når byrådet både vil ha utslippsfrie gravemaskiner og samtidig ikke kjøpe varer- og tjenester knyttet til israelske bosetninger.

Den 3. desember i fjor var byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) veldig fornøyd med den nye elektriske gravemaskinen som koster drøyt tre ganger så mye som en vanlig dieselgraver.

Endre verden

Berg var klar for å bidra til å endre verden:

– Bymiljøetaten har stilt miljøkrav og bransjen har gitt tilbake miljøløsninger, som for eksempel prototypen på utslippsfri gravemaskin jeg står på her. Utslippene fra anleggsmaskiner i Oslo er veldig store. Om vi kan være med på å finne løsninger for anleggsbransjen, både nasjonal og globalt er vi faktisk med på å endre verden, sa hun til fagbladet Anlegg & Transport.

FORNØYD: Byråd Lan Marie Berg var fornøyd med å få i bruk elektriske gravemaskiner i et stort Oslo-prosjekt. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Hvis vi spoler frem til oktober i år, inneholder byrådserklæringen et punkt om å vurdere boikott av produkter og tjenester knyttet til israelske bosetninger.

I byrådserklæringen står det:

«Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten».

Gravemaskinen byråden testet er i utgangspunktet en Caterpillar-maskin. Den er ombygd av selskapet Pon Equipment til å bli en batteridrevet gravemaskin.

Ifølge Pon Equipment har Caterpillar vært storveis for å få laget de største batteridrevede gravemaskinene i verden:

«I elleve måneder har prosjektleder, Eivind Hafslund, og mekanikerne jobbet på spreng sammen med Caterpillar. Uten Caterpillar på laget ville dette vært en veldig stor utfordring.» står det på selskapets hjemmesider om prosjektet.

«Forhatte» Caterpillar

Selskapet Caterpillar er verdens største produsent av bygge- og anleggsmaskiner. Men de har høstet kritikk for leveranser til blant annet den israelske hæren.

Det har gjort selskapet til et boikott-bevegelsens fremste skyteskiver.

Ifølge Palestinakomiteen er Caterpillar blant de aller verste selskapene, og på deres boikott-liste er selskapet plassert høyt.

BOIKOTT: Leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen mener at hvis Oslo kommune skal stoppe profitører på «israelsk okkupasjon» må de boikotte Caterpillar. Foto: Palestinakomiteen

– Dersom Oslo kommune bestemmer seg for at et forbud skal omfatte selskaper som profitterer på okkupasjon, vil Caterpillar være et av selskapene vi mener Oslo kommune ikke skal handle med, sier leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen.

Hun understreker at hun er glad for byrådserklæringens formulering om mulig boikott.

Jensen mener saken er et tydelig eksempel på at få har kjennskap til hvordan selskaper som Caterpillar «undergraver palestinernes livsgrunnlag».

– Hjerteskjærende

Byråd Lan Marie Berg (MDG) mener det er «latterlig» å hevde hun feiret el-gravemaskinen.

– Jeg har deltatt på åpningen av den helt fossilfrie oppgradering av en av byens viktigste kollektivgater, sier hun.

Berg mener det er hjerteskjærende å tenke på hvordan amerikanske Caterpillar-bulldosere brukes til å rive palestinske hus og hjem.

– Det er helt forferdelig. Men dette er jo nettopp grunnen til at vi nå ser på om det er mulig å boikotte varer som er produsert på områder okkupert i strid med folkeretten, av selskaper som operer på tillatelse fra okkupasjonsmakter, sier Berg til Nettavisen.

Høyre: – Umusikalsk

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, synes lite om boikott-forslaget til byrådet, og reagerer sterkt på hvordan byråd Lan Marie Berg svarer på spørsmål om saken.

KRITISK: Gruppeleder Øystein Sundelin i Høyre mener byråden legger opp til at boikotten vil gå langt i å stoppe mange israelske varer. Foto: Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Selv om byrådet har sagt at de bare vil boikotte varer og tjenester produsert på okkuperte palestinske områder, er det umulig å tolke byråd Bergs reaksjon annerledes enn at de vil utvide boikotten i tråd med krav fra boikottbevegelsen (BDS), sier han til Nettavisen.

Sundelin mener det er umusikalsk av byråden å «posere» med gravemaskinen som har pallplass på boikottlistene.

– Jeg tror alle som støtter en slik boikott opplever det som umusikalsk av byråden å posere på larveføttene til en gravemaskin produsert av et selskap som står nesten øverst på boikottlistene, sier Sundelin.

– Jødiske barn blir utsatt for mobbing

I et brev Nettavisen omtalte tirsdag har over 100 norske jøder signert et budskap til Oslo kommune. De er engstelige for at byrådets forslag vil føre til mer hat og trakassering, og spesielt mobbing av deres barn i Oslo-skolen.

– Som dere sikkert er kjent med, er jødiske barn ofte utsatt for mobbing i Oslo-skolen, og da kommer særlig anti-israelske slagord opp, skrev dem i oppropet.

Høyres Øystein Sundelin er bekymret for at politikken til byrådet vil bidra til mer antisemittisme og hets.

– Det er nettopp fordi Israel-boikott vekker så sterke følelser, både sympatier og antipatier, at Oslo som landets hovedstad ikke bør gå videre med disse planene, sier han.

– Jeg er engstelig for at det bidrar til å skjerpe frontene. Når vi nå ser at også det lille jødiske miljøet i Oslo slår alarm fordi de er redde, bør byrådslederen ta signalet og umiddelbart legge forslaget til side, og la Stortinget og Regjeringen ta seg av utenrikspolitikken i Norge, sier Sundelin.

– Nekter for boikott

IKKE BOIKOTT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener punktet i byrådserklæringen ikke er noen boikott. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Byrådsleder Raymond Johansen mener det ikke er snakk om noen boikott av Israel.

– Det er ikke gjort et boikott-vedtak i byrådserklæringen. Det vi er enige om i erklæringen er at vi vil utrede om det er rom i anskaffelsesregelverket vårt for ikke å handle varer og tjenester som er produsert i områder som er okkupert i strid med folkeretten, sier han til Nettavisen.

Han vil ikke ha noe av påstander om at kritikk av Israel er antisemittisk.

– Å kritisere Israels okkupasjonspolitikk er ikke antisemittisk. Enhver mobbing og trakassering av jøder er selvsagt helt uakseptabelt. Dette punktet i byrådserklæringen er heller ikke anti-israelsk, men et signal fra byrådet om at vi vil vurdere å bruke innkjøpsmakten vår til å signalisere hva vi mener, slik vi i dag gjør knyttet til arbeidsliv og klima, sier Johansen.

