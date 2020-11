MDG er norsk politikks vannmeloner: Grønne utenpå, men inni er de røde

- For valget i 2021 er det uaktuelt å gå til Høyre, sier MDGs nestleder Arild Hermstad.

Sjokk.

Vantro.

Miljøpartiet De Grønne setter sin påståtte blokkuavhengighet på pause og sier rett ut at de ønsker en rødgrønn regjering, ifølge et vedtak i sentralstyret. Saken skal behandles på nytt av landsstyret nå til helgen.

- Det er ingen tvil om at det blir enormt krevende å få Arbeiderpartiet med på en ny retning i politikken, hvor vi setter ned foten for oljeindustrien. Men vi tror det kommer til å være enda vanskeligere på den andre siden, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til NRK.

I vedtaket fra sentralstyret heter det at drømmen er en grønn blokk bestående av SV, MDG og Venstre. «Uten en realistisk mulighet til en grønn blokk, vil Miljøpartiet De Grønne innlede samtaler med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø i en koalisjon».

Det gode med at MDG nå toner flagg, er at borgerlige velgere nå kan vite at MDG ønsker en rødgrønn regjering. Hvor realistisk ønskedrømmen og reservedrømmen er, vil vise seg.

Interessant nok nevner ikke MDG Senterpartiet blant sine drømmepartnere. Naturlig nok, de to partiene er på så klar kollisjonskurs at fremgangen til Trygve Slagsvold Vedum snarere fremstår som et mareritt for MDG.

På gjennomsnittet av meningsmålinger har luften gått litt ut av MDG. I november i fjor var gjennomsnittet 6,1 prosent, ifølge Pollofpolls. Ett år senere er partiet nede i 4,4 prosent, og med det faretruende nær sperregrensen.

En interessant analyse fra Pollofpolls vise at det er Senterpartiet som trekker borgerlige velgere. Siden forrige valg har Senterpartiet hentet 80.000 tidligere borgerlige velgere, mens Arbeiderpartiet ikke har hentet noen. - Uten Vedums velgerhenting, ingen Støre som statsminister, er konklusjonen.

Nå, drøyt ni måneder før valget, er den borgerlige siden rimelig avklart. Høyre-leder Erna Solberg er den opplagte statsministerkandidaten, med forpliktende støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre, og avhengig av å inngå kompromisser med Fremskrittspartiet.

På venstresiden er det kaotisk. Senterpartiet vil ikke regjere med SV, mens både SV og Arbeiderpartiet vil ha med Senterpartiet. Nå har MDG falt på plass, men altså uten Senterpartiet. Og Rødt blir den brysomme fetteren ytterst til venstre.

Når Miljøpartiet De Grønne nå velger side, så kommer det knapt som noe sjokk. Allerede i forrige uke kom nyheten om at partiet vil øke skatter og avgifter med 32,5 millioner kroner - nesten dobbelt så mye som SV, og noen milliarder kroner mer enn Rødt.

Tidligere har MDG avvist påstander om at de er som en vannmelon, med grønt skall utenpå, men solid rødfarge inni. Partiet har tviholdt på en blokkuavhengighet og sagt at de kan samarbeide både til høyre og venstre. Nå er den fremstillingen lite troverdig.

