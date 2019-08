MDG har fått en Lan-kopi: - Hun er forbildet mitt

- Å være Lan har vært ganske kjipt i perioder, men hun har tatt en for laget, sier Arild Hermstad, som mener veien nå ligger åpen for miljøpartiets toppkandidater i andre byer.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I oljebyen Stavanger sier Daria Maria Johnsen (35) at hun vil starte en klima- og miljørevolusjon. På den siste partimålingen fra juni lå MDG-toppen an til å kapre 5,6 prosent av stemmene i byen - 0,7 prosentpoeng mer enn i 2015.

- Jeg er toppkandidat for et parti som ønsker en planlagt utfasing av olje og gass i en av de mest oljeavhengige kommunene i landet, sier Johnsen, som innrømmer at hun starter i motbakke.

Ordførerkandidaten sier hun henter inspirasjon fra Oslo-byråd og partifelle Lan Marie Bergs arbeid i hovedstaden.

- Berg har vært fantastisk til å fronte saker som til å begynne med virket upopulære, men som meningsmålingene nå viser at mange støtter. Berg har stått stødig i stormen, og har vært en utrolig inspirasjon for meg personlig. Hun står for, og gjennomfører, de tøffe tiltakene og er stolt av dem, sier Johnsen.

Mener Lan baner vei

Mens Oslo, anført av MDG-Berg, har satt seg knalltøffe mål om å kutte klimagassutslippene i hovedstaden med 95 prosent innen 2030, har Stavanger mål om å kutte utslippene med 80 prosent. Det er tøft det også, mener Johnsen, og sier det grønne partiet vil være garantister for at kuttene blir gjennomført - og helst gå enda lengre også.

MDG-Johnsen har en ambisjon om 10 prosent av stemmene, nesten en dobling av sist måling, og håper å havne i vippeposisjon.

- Vippen er den beste posisjonen å være i. Da kan vi stille enda tøffere krav, og gi oss en større mulighet til å påvirke politikken. Vi vil prioritere grønn politikk uansett om vi samarbeider med høyre- eller venstresiden i Stavanger, sier Johnsen.

KLAR FOR HIGH FIVE: Miljøpartiet har gjort det til sitt varemerke å oppmuntre syklister i hovedstaden. Nylig kom MDG-topp Arild Hermstad til Stavanger for å dele ut noen high fives sammen med ordførerkandidat Daria Maria Johnsen. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Da MDG fikk 8,1 prosent av stemmene og havnet i vippeposisjon i Oslo i 2015, fulgte knallharde forhandlinger der Lan Marie Berg blant annet sa at partiet ikke kunne støtte et byråd som slapp flere biler inn til byen.

I årene som fulgte etter MDGs inntog i byrådet økte bompengene, flere parkeringsplasser forsvant og stadig større deler av byen ble bilfri. Berg fikk applaus fra sine egne og til tider fra enkelte i opposisjonen, samtidig som hun mottok massiv hets - noe som gjorde at hun i perioder ikke kunne bevege seg fritt ute som før.

- Å være Lan har vært ganske kjipt i perioder - men hun har tatt en for laget. Både for de unge som er ute og streiker, men også for MDGs toppkandidater i andre norske byer. Daria kommer sikkert ikke til å være populær blant alle, men hun kommer nok ikke til å få den samme mengden hets og motstand. Flere vil se at MDG har et prosjekt, og har levert det de sier de skal gjøre i Oslo. Det gir respekt, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad.

Da Lan Marie Berg (MDG) i forrige uke la fram ny klimastrategi for Oslo og ble intervjuet på direkten av Nettavisen etterpå, kom det mange negative kommentarer om byråden og strategien som ble presentert. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Hermstad ser flere likheter mellom MDGs håp i Stavanger og Oslos byråd for miljø og samferdsel.

- Begge er tøffe damer med bein i nesen og som vet hva de vil. Ingen av dem har vært lenge i politikken, og har blitt rekruttert inn gjennom brennende engasjement for saken, sier partitoppen.

Les også: MDG vil ha kommisjon for oljeindustriens utfasing: - Vi er ærlige på at arbeidsplassene vil forsvinne

Lokal ekspert: - 10 prosent er urealistisk



Daria Maria Johnsen mener hennes største utfordring som MDG-kandidat i oljebyen er at mange tror partiet er imot oljearbeiderne.

- Mange har en feilaktig idé om at miljøpartiet er imot folk som jobber innen olje og gass. Det er vi selvfølgelig ikke. Oljearbeiderne sitter på kompetansen og ressursene vi trenger i det grønne skiftet. Det er dem vi jobber og ønsker å skape nye arbeidsplasser for. Det er selve produksjonen av olje og gass vi er imot, sier Johnsen.

Trond Birkedal er blant dem som følger stavangerpolitikken tettest, gjennom sin rolle som valgkamp-spaltist i Stavanger Aftenblad og gjesteredaktør for debattarenaen Kåkå kverulantkatedralen. Birkedal mener MDG kun i teorien har mulighet til å havne på vippen.

- For alle praktiske formål og realiteter så regnes MDG som rødgrønne i Stavanger. Partiet har knyttet seg til de rødgrønne gjennom flere år, og har for eksempel lagt fram alternativt budsjett sammen med Rødt, Ap og SV. Jeg ser ikke for meg at MDG vil samarbeide med Høyre, Frp eller bompengepartiet, sier den tidligere FPU-lederen.

Trond Birkedal mener MDG i Stavanger ikke har klart å markere seg på samme måte som i Oslo, og mener det henger sammen med at partiet har prioritert samarbeid med andre partier foran profilering. Foto: Kent Skibstad (NTB scanpix (arkiv))

Tvert imot er det, ifølge Birkedal, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) og Frp som er vippepartiene i Stavanger. Frp har åpnet døren til andre partier etter at Stavanger-topp Leif Arne Moi Nilsen i forrige uke stilte et bompengeultimatum til samarbeidspartiet Høyre.

- Det er ingenting som tyder på at MDG kommer til å få 10 prosent av velgerne i kommunevalget. Da må de i så fall gjøre en vanvittig god valgkamp, eller så må noen drite seg ut. Men jeg tror de kan nå mellom seks eller syv prosent hvis de løfter seg inn mot valget. Jeg spår at SV og Rødt vil gjøre det bra i Stavanger, sier Birkedal.

