MDG-Hermstad i strupen på OBOS-sjefen:  - Bommer grovt om Fornebu

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) går i strupen på OBOS-sjefens uttalelser om Fornebubanen og krav fra grunneierne om ny E18.

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj var i et intervju med Nettavisen krystallklar på at det ikke blir noe bidrag fra grunneierne til den planlagte Fornebubanen hvis det ikke blir noe av nye E18.

- En ny E18 gjennom Bærum er en helt nødvendig forutsetning, både for å drive utvikling på Fornebu, men ikke minst hele vestkorridoren.

- Vi må huske på at målsettingen her er to ting, å slippe frem kollektivtrafikken, og at Fornebu er helt avhengig av bussbetjening. Å tro at alt på Fornebu skal skje med betjening via en bane inn til Oslo, er et helt feil premiss, sa blant annet Siraj i intervjuet.

Det får vikarierende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad i MDG til å reagere kraftig. Hermstad sier Fornebubanen er det aller viktigste for å få få boliger og næring på Fornebu.

Veldig upopulært

- Da bør OBOS-sjefen være mest opptatt av å sikre det og ikke gjøre seg til talsmann for et veldig upopulært og et gigantisk prosjekt som kommer til å øke forurensningen og utslippene, sier han til Nettavisen Økonomi.

MDG er sterkt imot alle nye motorveiprosjekter, ikke minst den planlagte storutbyggingen av E18 gjennom Bærum.

- Jeg tror at her har Obos bommet grovt. Jeg håper han forstår at det ikke er nødvendig å bygge ut hele E18 for å sikre utbyggingen på Fornebu. Jeg er veldig skuffet over at han lar seg bruke politisk i denne saken, sier Hermstad.

Siraj pekte i intervjuet på at en forutsetning fra Statens vegvesen siden 1998, har vært at det er ikke nok med bare å ha Fornebubanen for å tilfredsstille boligbehovet.

Undervurderer

- Alle er enige i at vi trenger en avkjørsel til Fornebu, men jeg tror vi undervurderer hvor stor Fornebubanen blir til å ta passasjerer. I dag har Ruter en kapasitet til å ta 3000 passasjerer i timen via motorveien, mens Fornebubanen kan ta 6000 passasjerer i timen når den står ferdig, sier Hermstad.

Han summerer opp det til 70.000 påstigninger hver dag for Fornebubanen, mens til sammenlikning har dagens E18 en daglig passering av 80.000 biler. Fornebubanen kan koste svimlende 16 milliarder kroner, der staten skal ta halvparten av regningen, grunneierne 2 milliarder. Disse 2 milliardene står altså i fare.

- Men frykter du at hele Fornebubanen kan ryke hvis grunneierne setter seg på bakbeina?

- Det jeg frykter mest, er at staten ikke kommer på banen og sier at vi står ved avtalen vår. Det er det aller viktigste å sikre nå, og da trenger vi også grunneierne på banen for å tvinge frem denne finansieringen.

- Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger for avkjøringen på Fornebu. Det bør også OBOS-sjefen være opptatt av, slik at vi sammen kan gå til samferdselsministeren å si:

Robust modell

- Bygg en robust modell som tåler alle mulige løsninger på den store motorveien og som gjør at vi ikke får satt disse bidragene på vent.

MDG-byråden mener regjeringen må på banen raskt for å løse floken.

- Regjeringen må gjøre to ting: Si at de betaler sin halvdel av Fornebubanen og å lage en plan for avkjøring til Fornebu, slik at vi ikke setter prosjektet med boliger på Fornebu i fare.