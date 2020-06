MDG sikret flertall for bomkutt i Stavanger: – Oppsiktsvekkende

Stavanger ønsker gratis bompassering på kvelds- og nattestid, samt deler av helgen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Torsdag kveld møttes politikerne i Stavanger formannskap, kommunens nest øverste politiske organ, til siste møte før fellesferien.

Der fikk styringspartiene Ap, SV, Sp, FNB, Rødt og MDG flertall for forslaget om å kutte i bompengene på kvelds- og nattestid i ukedagene og i deler av helgen. Venstre-topp i Rogaland Kjartan Alexander Lunde mener Miljøpartiet De Grønne ikke er å kjenne igjen fra slik partiet fremstår nasjonalt.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at MDG gang på gang bøyer av for kravene fra FNB. I valgkampen sa partiet at de skulle kjempe for klima og miljø, og når transport utgjør en stor del av utslippene i Stavanger-regionen, er det meget spesielt å bidra til å kutte i bompengene, sier Lunde til Nettavisen Økonomi.

STEMTE FOR BOMPENGER: I valgkampen i fjor delte MDG-topp Arild Hermstad og MDG Stavanger-topp Daria Maria Johnsen ut high fives til forbipasserende syklister. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Ikke avgjort

FNB-topp Frode Myrhol og flertallspartiene som stod bak følgende forslaget, som blant annet innebærer null bompenger mellom klokken 19 og 07 på hverdager, med unntak av E39-bommen på Forus, samt ingen bompenger mellom lørdag klokken 16 og mandag klokken 07. Venstre og deler av Høyre stemte mot.

Vedtaket ble gjort som en del av utkastet til handlingsprogram Bymiljøpakken 2021-2024, som styringsgruppen skal behandle etter sommeren. Stavanger er en svært viktig del av styringsgruppen, og nå frykter Venstres Lunde at konsekvensene blir ytterligere kutt i bompengene.

– MDG har totalt mistet grønnfargen sin i Stavanger etter at de ble bestevenner med bompengepartiet. Vi har i mange år tidligere arbeidet for å få på plass prosjekter for mer bussvei og flere sykkelveier, men flere av disse prosjektene står nå i fare for å bli kuttet. Det uroer oss veldig. Vi trenger mer satsing på miljøvennlig transport, ikke mindre, sier Lunde.

Styringsgruppen for Bymiljøpakken består av Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, fylkesordføreren, samt et medlem fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.

– Ikke til å kjenne igjen

Venstre-toppen påpeker at rushtidsavgiften, som preget opptakten til kommunevalget i fjor høst, ble skrotet fra nyttår - og at inntektsbortfallet gjør at det nå skal kuttes to milliarder kroner i prosjekter til bussveier og sykkelveier.

– Det er en reell fare for at styringsgruppen for Bymiljøpakken blir med på kuttforslagene fra Stavanger, ettersom både Sola og Sandnes virker klare for å kutte ut bompengene. Hele formålet med pakken var grønnere transportveier, og mange av disse målene står nå i fare, sier Lunde.

Mange la merke til at den profilerte MDG-politikeren Lan Marie Berg triumferende erklærte at klima- og miljøpartiet «elsker bomringen» etter brakvalget i høst. Venstres Lunde mener torsdagens bompengeavstemning bekrefter at det er langt mellom MDG i Oslo og Stavanger.

– Partiet er ikke til å kjenne igjen her i Stavanger, sier Lunde.

MDG partitopp Daria Maria Johnsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

