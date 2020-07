MDG tigger penger på telefon: – Stort sett positiv respons

– Andre partier mottar store summer i gaver fra fagforeninger og næringsliv.

Torsdag skriver TV2 at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har startet et prøveprosjekt der partiet ringer til privatpersoner i valgkretser der partiet har gjort det skarpt i tidligere valg.

MDG har tidligere ringt en fast base av økonomiske bidragsytere, men tester i år om det er mulig å hente midler andre steder også.

– Vi har ringt våre støttespillere og bedt om økonomisk bidrag i flere år. I sommer startet vi et prøveprosjekt der vi ringer folk utenfor partiet i de valgkretsene MDG har gjort det best, deriblant Oslo. Prøveprosjektet er av begrenset omfang, men til nå har vi stort sett fått positiv respons, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Barka Martins til TV2.

Avhengig av kronerulling

Mange politiske partier har tradisjon for å hente penger fra bemidlede sympatisører, næringsliv og organisasjoner. Av enkeltbidrag til norske partier i 2018, finner vi for eksempel LOs overføring på 7 millioner kroner til Arbeiderpartiet, næringsmiddelprodusenten Agras donasjon på 1 million kroner til Høyre og Fagforbundets gave på 1 million kroner til både Senterpartiet og SV.

Arbeiderpartiet hentet alene 43 millioner kroner i 2015, ifølge en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. MDG har på sin side hentet mellom 875.000 og 1,7 millioner kroner de siste årene.

Pengene MDG får inn fra telefonene i sommer, vil gå til å finansiere valgkampen inn mot stortingsvalget neste år.

– Grunnen til at vi ber om økonomisk bidrag, er at mens andre partier mottar store summer i gaver fra fagforeninger og næringsliv, baserer vi oss primært på folkefinansiering. Midlene som samles inn, går til å drive valgkamp frem mot valget i 2021, skriver Barka Martins til TV2.

Disse ga mest i valgåret

Politisk folkefinansiering er ikke et nytt fenomen, hverken i Norge eller internasjonalt, men grasrotkampanjene til Barack Obama i 2008 og Bernie Sanders i 2016 er noen av de ferskeste suksesshistoriene fra USA.

Obama samlet inn 22 prosent av midlene han trengte for å stille til presidentvalget i 2008 fra velgere som donerte 200 dollar eller mindre. Til valgkampen i 2012 steg denne andelen til 48 prosent, ifølge Washington Post. I 2015 stod små pengegaver fra folkefinansiering for 76 prosent av Bernie Sanders' samlede inntekter til valgkampen.

I 2008 skrev Dagsavisen at Høyre hadde blitt inspirert av Obama, og ville samle inn 10 millioner kroner ved hjelp av småbeløp fra partimedlemmer og sympatisører.

Totalt stod bidrag fra privatpersoner for 2,7 prosent av partifinansieringen til norske partier i 2018, noe som utgjorde 18,1 millioner kroner, ifølge SSB.

Til valgåret i 2019 var det flere av MDGs mest sentrale politikere som bidro med de høyeste summene. Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg skjøt inn 108.000 kroner til partiets valgkamp, mens nestleder Arild Hermstad bidro med 104.711 kroner.