MDG til miljøkrig mot «motorveipartiet» Venstre: – Helt utrolig

– Er det et parti som ikke er til å kjenne igjen, så er det Venstre, sier MDG-toppen. Klimaministeren svarer med stikk til partiets Oslo-prosjekt.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Både Miljøpartiet De Grønne og Venstre profilerer seg som miljøpartier, og partiene har titt og ofte vært i tottene på hverandre.

Da MDG i forrige uke sikret flertall for bompengekutt i Stavanger formannskap, rant det over for Rogaland Venstre-topp Kjartan Alexander Lunde, som mente lokallaget i Stavanger ikke var til å kjenne igjen sammenliknet med MDG nasjonalt.

– MDG har totalt mistet grønnfargen sin i Stavanger etter at de ble bestevenner med bompengepartiet, uttalte Lunde til Nettavisen Økonomi.

Miljøpartiet De Grønne-nestleder Arild Hermstad reagerer på karakteristikken fra Venstre, og sender en kraftsalve i retur:

– Er det et parti som ikke er til å kjenne igjen, så er det Venstre. Venstre har dessverre blitt et motorveiparti som forsøker å grønnvaske miljøprosjektene de går inn for, sier Hermstad.

MDG-toppen mener Venstres grønne profilering slett ikke passer sammen med politikken som føres lokalt og i regjering.

– Regjeringspartiet Venstre skal bygge over 104 kilometer firefelts motorvei og planlegger å gjøre plass til flere biler inn mot Bergen og Stavanger via E39, Trondheim via E6 og Tromsø gjennom Kvaløyforbindelsen. I Oslo kaller Venstre en motorveiutvidelse på E18 til 60 milliarder kroner for et viktig regionalt miljøprosjekt. Skal vi nå klimamålene, er ikke veien å gå og bygge flere motorveier inn til byene, eller å gi milliarder i subsidier til oljelobbyen så de kan åpne enda flere oljefelt, sier Hermstad.

SYKLER: Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne, kaller Venstre et motorveiparti. Her i forbindelse med en aktivitetskampanje i mai. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Tar MDG Stavanger i forsvar

Bilfritt sentrum-satsingen til byrådet og MDG i Oslo, der sykler, gående og kollektivtransport prioriteres på bekostning av bilene, har blitt kjent langt utover hovedstadens grenser. Hermstad mener satsingen har skjedd på tross av, og ikke ved hjelp av, regjeringen og Venstre.

– Dagens regjering gjør det maksimalt vanskelig for byer som vil satse på kollektiv, sykkel og gange. Som lokalpolitikere trenger vi en regjering som stiller krav og ber oss om å bidra på en stor klimadugnad. I stedet har vi en regjering som stiller krav om at vi må vanne ut klimapolitikken, åpne oljefelt og gjøre det billigere å kjøre bil, sier Hermstad og fortsetter:

– Mens bilavgiftene er kuttet med mange milliarder kroner under denne regjeringen, har regjeringen økt avgiftene på kollektivtransport. Det er helt utrolig.

Mens partiet nasjonalt ønsker å fase ut all petroleumsvirksomhet over en 15-årsperiode og har lagt sin elsk på bompenger, har lokallaget i oljehovedstaden Stavanger ikke ønsket å sette en sluttdato for «oljå» og stemt for kutt i bompengene.

BOMPENGEKUTT: MDG-leder i Stavanger Daria Maria Johnsen stemte for bompengekutt på Nord-Jæren i forrige uke. Det fikk Venstre til å reagere. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Konfrontert med de oppsiktsvekkende ulikhetene, svarer Hermstad at de ulike lokallagene tar i bruk ulike virkemidler for å oppnå samme mål.

– VI i De Grønne jobber for byer med tryggere skoleveier, ren luft og et bedre og billigere kollektivtilbud. For å få det til er det viktigste at biltrafikken i byene går ned. Virkemidlene for å få dette varierer naturlig nok litt fra by til by, og i Stavanger er man, inspirert av Oslo, i full gang med å erstatte parkeringsplasser med byliv, samtidig som man tilrettelegger for kollektiv, gange og sykkel. MDG har fått gjennomslag for å bygge 50 kilometer med nye sykkelveier i Stavanger, og jobber for å gjeninnføre rushtidsavgiften, sier Hermstad.

Klimaministeren: – Utslippene har gått opp i Oslo to år på rad

Forelagt kritikken fra Miljøpartiet De Grønne og Hermstad, svarer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at klimagassutslippene har gått ned fire år på rad nasjonalt, samtidig som utslippene i MDG-styrte Oslo har gått opp to år rad.

– Jeg foreslår at Hermstad og MDG konsentrerer seg om det, sier Rotevatn.

Ministeren, som nylig gjorde det klart at han stiller som lederkandidat i Venstre, viser til at regjeringen under Venstre har økt bevilgningene til en rekke kollektivprosjekter. Rotevatn trekker fram at overføringene til jernbane har økt med 30 prosent siden 2018, og at det i år bevilges 2,1 milliarder kroner til Fornebubanen, Bybanen i Bergen, Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren.

– Nedgangen i klimagassutslippene viser at regjeringens satsning på jernbane og kollektiv funker, sier Rotevatn.

SVARER MDG: – Pengene staten bidrar med er drevet fram av Venstre, og viser forskjellen på en blågrønn og rødgrønn regjering, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Venstres lederkandidat peker på partiet som arkitekten bak den femdoblede støtten fra staten til bymiljøpakkene de siste syv årene, og mener en rekke av MDGs miljøtiltak i Oslo ikke hadde vært mulig om det ikke var for Venstre.

– Går man seks-syv år tilbake, fantes det ingen statlige midler til kollektivtransport. Tidligere hadde ikke byene myndighet til å fjerne parkeringplasser, sette miljøkrav til taxi, lage miljøsoner i sentrum eller ha miljødifferensiert bomring. Det har de fått myndighet til takket være Venstre- og regjeringspolitikk på Stortinget, sier Rotevatn.

