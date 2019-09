MDG-topp holder døra på gløtt for forhandlinger om oljepolitikken

MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm utelukker ikke at partiets absolutte nei til nye oljefelt kan bli et forhandlingsspørsmål.

Miljøpartiet De Grønnes valgprogram slår fast at partiet skal jobbe for å «stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

Men partiets nasjonale talsperson og eneste stortingsrepresentant, Une Bastholm, utelukker ikke at kravet kan bli gjenstand for forhandlinger, skriver Dagens Næringsliv.

– Den diskusjonen skal vi ha i høst når vi begynner med strategiarbeidet fram mot stortingsvalget, sier Bastholm til avisa.

– MDG er som andre partier, vi kan forhandle om virkemidlene, sier hun.

På spørsmål om hvorvidt MDG kan gå inn i en regjering som går inn for å åpne nye oljefelt, svarer hun slik:

– Det vil vi måtte avklare gjennom en prosess i partiet, altså hvordan vi formulerer kravet og hvor absolutt det blir for partiet.

- Har ikke snudd

Bastholm presiserer i etterkant av intervjuet at MDG «ikke har snudd i oljepolitikken».

– Vi sier krystallklart nei til nye oljefelt og ja til en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode. Vi har heller ikke satt døra på gløtt for en regjering som tildeler nye lisenser eller ny leting etter olje og gass. Prosessen med å formulere våre hovedkrav i forhandlinger for 2021 er ennå ikke startet i partiet, sier hun til NTB.

Bastholm reagerte denne uken kraftig på uttalelser fra flere profiler i oljebransjen til Nettavisen. Okea-sjef Erik Haugane hevder under Pareto-konferansen i Oslo at det er de rikeste som blir hardest rammet av klimaendringene, fordi de har mest å tape. Det fikk MDGs talsperson til å se rødt:

