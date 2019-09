MDG-topp legger Gamst Pedersens oppdrettsdrøm i grus

Kun få uker etter valgseieren, viser landets første MDG-ordfører at han mener alvor. Dermed er det bråstopp for for fotballprofilen og alle andre som har drømt om oppdrettseventyr i Vardø.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi har sagt nei til oppdrett i åpne anlegg. Velgerne i Vardø stemte frem partier med dette synspunktet med over 50 prosent av stemmene. følgelig er ikke oppdrett i åpne anlegg aktuelt i perioden Det sier Ørjan Jensen (MDG) til Fiskeribladet. Dermed rekker han ikke å gjøre ordførerstolen i Vardø varm før han setter sitt stempel på politikken i Vardø. Les også Professor mener Pepsi villeder kundene i ny reklamekampanje Etter alle solemerker blir han nemlig som ordfører i byen. Jobben tar han over etter sin bror Robert Jensen (Ap), som i fjor høst inngikk en opsjonsavtale med selskapet Vardiar om lakseoppdrett i sjøen utenfor Vardø. HISTORISK: Om kort tid blir Ørjan Jensen Norges første MDG-ordfører Foto: Privat Avtalen skapte sinne hos lokale fiskere, som mente at det ikke var plass til både oppdrettsnæring og kystfiskere i området. Midt i viktig gyteområde - Det er ikke mulig, nei. Rett utenfor kaia her har vi noen av de viktigste gyteområdene for lodda. Og Lyngen-reka i Varangerfjorden, hva med den, dersom oppdrettsnæringen etablerer seg i vårt område og i matfatet vårt, uttalte fisker Aksel Robertsen til iFinnmark etter at kommunestyret hadde stemt for avtalen. Les også Dette er Norges rikeste personer Men det er ikke bare lokale fiskere som har stukket kjepper i hjulene for Vardiar, som frontes av styremedlem Morten Gamst Pedersen. Den tidligere Premier League-proffen er også medeier i selskapet. Nektet konsesjon I april i fikk nemlig oppdrettsselskapet Deltamerden avslag på på sin utviklingsskonsesjon fra Fiskeridirektoratet. Deltamerden er selskapet Vardiar og Gamst Pedersen representerer i Vardø. Intensjonsvtalen var en het potet i valgkampen. Og når kommunen om kort tid annulerer intensjonsavtalen, er Gamst Pedersens oppdrettseventyr over før det i det hele tatt startet.