MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

KLAR BESKJED: MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sørge for at staten setter i gang byggingen av Fornebubanen. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide må sørge for at ny motorvei i Bærum blir droppet, og at byggingen av Fornebubanen starter, krever MDGs Arild Hermstad.

– Det er nå nøyaktig fire måneder siden Hareide ble samferdselsminister. Da gjorde han det klart at verden står overfor en klimakrise og sa at «det blir min hovedoppgave». På tide å putte pengene der du har kjeften din, samferdselsminister, sa Hermstad i sin tale til MDGs landsmøte lørdag. Les også: Dette er bomprisene for pendlerne i Oslo-området etter 1. juni 2019 (+) Bakteppet er forhandlingene om samferdselssatsingen Oslopakke 3, som brøt sammen før helgen. Fylkene Oslo og Viken og staten, ved Hareide (KrF), skal sette seg ned igjen mandag for nye samtaler. Fakta Oslopakke 3 ↓ Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.



Det ble inngått en revidert avtale for Oslopakke 3 i juni 2016. Avtalen har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.



Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

(Kilde: Statens vegvesen) Hermstad forhandler for Oslo-byrådet og hevder Hareide har kastet kortene og stilt følgende ultimatum i saken: Enten må byrådet akseptere en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så trekker staten sin støtte til ny T-bane og andre samferdselsprosjekter. Les også: - Oslopakke3 bør skrotes Utbyggingen omfatter blant annet 4,4 kilometer ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta. – Det Norge nå trenger, er bedre og billigere kollektivtrafikk, mer tog og sykkelveier i hele landet, skredsikre fylkesveier og elektriske hurtigbåter. Ikke monsterveier til titalls milliarder, sier Hermstad. (©NTB)

