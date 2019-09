MDG-Une lekser opp for oljetopper: - Der har du en gjeng!

Oljetoppenes uttalelser om MDG til Nettavisen får Une Bastholm til å se rødt.

Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne(MDG) langer ut mot oljetoppene i norsk næringsliv.

- Oljesjefer, der har du en gjeng, skriver Bastholm på sin facebookside torsdag.

- Uttalelsen er feil

Uttalelsen kommer som svar på Erik Hauganes påstand om at det er de rike som blir hardest rammet av klimaendringene, fordi de er de rike som har mest å tape. Erik Haugane er sjef i oljeselskapet Okea, hvor blant annet Sp-topp Ola Borten Moe også jobber.

Bastholm går rett i strupen på oljetoppen, og mener utspillet hans ikke har rot i virkeligheten.

- Uttalelsen er ikke bare umusikalsk. Den er feil. I snitt forlater titalls millioner mennesker hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer - hvert år. Flom, tørke og mangel på mat og vann er noen av årsakene. Vår oljeproduksjon bidrar til klimaendringer og til å gjøre problemet verre, kommenterer Bastholm.





- Vår tids viktigste solidaritetssak

Hauganes påstand kom som tilsvar på Lan Marie Bergs tale, etter at Miljøpartiet De Grønne fikk sitt beste resultat noensinne under årets kommune- og fylkestingsvalg. Oslos førstekandidat sa blant annet at «oljelobbyen skjelver» fordi de har innsett at tiden da det var greit å ødelegge fremtiden snart er forbi.

Investor Øystein Stray Spetalen reagerte også kraftig på Bergs uttalelser, til Nettavisen skisserte ha konsekvensene av å legge ned oljenæringen.

- Uten olje blir det helt annerledes å bo i Norge. Uten olje blir Norge som Litauen, sa han i en kommentar til Nettavisen på Paretos årlige oljekonferanse onsdag.

MDGs Une Bastholm mener man ikke kun kan tenke på seg selv, og at miljøkampen er en kamp som må kjempes i fellesskap med andre land i hele verden.

- Stans av klimaendringer er vår tids viktigste solidaritetssak. Derfor må Norge slutte å lete etter mer olje som forverrer problemet, skriver hun.

- Ikke en særnorsk debatt

MDG ønsker å fase ut oljenæringen i Norge i løpet av 15 år, og har vært tydelige på at Norge må sette en sluttdato for oljenæringen. Tommy Hansen er direktør i Norsk olje og gass, en interesseorganisasjon for olje- og gassnæringen med over 100 medlemsbedrifter. Han mener et lokalt fokus på denne debatten faktisk kan ha en negativ påvirkning på klima.

- Vi jobber beinhardt med å få til fornybare løsninger. Det er viktig å huske på at de som vil gjøre dette til en særnorsk debatt, ikke bidrar til å finne disse løsningene. Norsk gass er en vesentlig innsatsfaktor, og når gass erstatter kull halveres klimagassutslippene. Vi må løfte blikket og se det store bildet, og se at dette ikke handler om det som skjer innenfor Ring 3, sa han i en kommentar til Nettavisen.

Une Bastholm har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag.



Her er hennes utspill på Facebook: