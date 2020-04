MDG vil bruke koronakrisen for å snu Norge opp ned. Frp-Dale: – En hån mot arbeidsfolk

MDG mener koronakrisen må brukes for å innføre langt tøffere klimagrep.

– Det dummeste vi kan gjøre nå er å forsøke å komme oss ut av denne krisa ved å styre rett inn i den neste, og mye verre krisen, sier MDG-topp Sigrid Heiberg til Nettavisen.

– En hån mot norske arbeidsfolk, parerer Jon Georg Dale fra Frp.

Arbeidsledigheten skyter i været og over 300.000 nordmenn har søkt dagpenger. Politikerne har vedtatt krisepakker på godt over 300 milliarder kroner for å holde næringslivet i gang. Fredag skal regjeringen presentere den nye «kontantstøtten» til norske bedrifter.

– Slutte å gjøre gamle feil

Men MDG vil gå en helt annen vei. De vil bruke koronakrisen til å omstille Norge vekk fra olje. Frp mener på sin side at klimatiltak må utsettes, og at første prioritet må være koronakrisen.

– Eksperter har lenge advart mot sårbarheten til oljeavhengig norsk økonomi. Nå ser vi konsekvensene, sier fylkesleder i Oslo MDG Sigrid Heiberg til Nettavisen.

Hun mener løsningene på koronakrisen kan også bli løsningene på klimakrisen.

– Vi har nå ikke bare én, men to varslede kriser. På toppen av pandemien har vi en oljepriskrise, og den fallende oljeprisen gjør det enda vanskeligere å takle koronakrisen. Nå må regjeringen slutte å gjøre gamle feil om igjen. Norge må satse på å løse den akutte krisen på en måte som ruster oss for fremtiden, sier Heiberg.

Hun mener anledningen med store krisepakker gjør det mulig å sette i gang store investeringer i grønn energi.

– Det er nettopp nå, når regjeringen uansett pøser ut penger, at vi må satse riktig. Når selv ordføreren i oljebyen Stavanger etterspør investeringer i grønne industriprosjekter som havvind, karbonfangst og lagring, da må Erna Solberg lytte, sier Heiberg.

Heiberg peker spesielt på at Norge ikke burde bruke tiden på redde selskaper som Norwegian, og heller bruke pengene på å sikre kollektivtrafikken – og bygge nye og bedre togforbindelser.

– Ruter taper nå over 300 millioner i måneden. Isteden for å redde Norwegians lavpristurisme i utlandet, må regjeringen redde kollektivtilbudet som er bærebjelken i veldig mange lokalsamfunn, sier hun.

– Er dette tiden for å angripe olje- og gassnæringen, og bør ikke de få krisepakker på linje med andre næringer?

– Ansatte i oljebransjen skal selvsagt ha samme sikkerhetsnett som andre permitterte. Men MDG mener det bør settes krav om at lån som staten garanterer ikke skal bidra til nye investeringer i fossil energi, som oljeleting, prøveboring og utbygging av nye plattformer eller felt.

– De store statlige musklene bør brukes på omstilling, og ikke på å holde kunstig liv i usikre oljejobber. Det dummeste vi kan gjøre nå er å forsøke å komme oss ut av denne krisen ved å styre rett inn i den nye, og mye verre krisen, sier Heiberg.

Nordmenn må kutte

– Bedriftslederen som kalles «Kjetting-Jan» mener koronakrisens økonomiske konsekvenser er bare forsmaken på konsekvensene av å fjerne oljen. Mener dere nordmenn må ned i levestandard?

– Alle mennesker i rike land må godta å endre på noen vaner i årene fremover. Den globale dugnaden for å redde kloden krever at alle bidrar. Vi nordmenn må kutte ned på unødvendig forbruk: Vi må shoppe mindre, ta bedre vare på tingene våre, bruke mindre engangsplast, fly sjeldnere og bli lenger når vi drar på ferie, sier Heiberg.

Hun presiserer at selv om nordmenn vil få redusert forbruk, tror MDG at folk flest vil få bedre livskvalitet.

– De katastrofale følgende vi ser av korona, er akkurat det som vil skje oftere og oftere, om olje-tilhengerne får fortsette å bestemme.

– En hån mot norske arbeidsfolk

Den tidligere landbruksministeren og nå stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) har lite til overs for det MDG sier. Han mener det er et angrep på vanlige arbeidsfolk, som nå er blitt sendt på NAV.

– Dette er grønnkålsosialisme. Hele utspillet er en hån mot arbeidsfolk. Nå står tusenvis av folk i olje- og gassindustrien, og ikke minst leverandørindustrien og er usikker på jobben deres vil være der når vi er på den andre siden av korona. Så er MDGs tilbud til folk: Vi skal gi dere samme lønn som permitterte får, når vi legger ned arbeidsplassen din, sier Dale og rister på hodet.

Totalt er det omtrent 200.000 nordmenn som er ansatt i olje- og gassnæringen og tilknyttede leverandørbedrifter.

– Det er ikke noe annet enn en hån mot arbeidsfolk, spesielt når du vet at det eneste som gjør at vi i det hele tatt har muskler til å komme oss gjennom dette er olje og gassindustrien, sier Dale.

– Men oljefondet vil bestå selv om vi stenger oljekranene?

– Vi kan forvalte oljefondet fornuftig og det vil hjelpe oss mye. Men oljefondets verdi er relativt liten hvis lønnsomme arbeidsplasser forsvinner på veien. Det er det jeg reagerer mest på når de går i strupen på vanlig arbeidsfolk.

Mener Ap må ta oppgjør

Dale mener Arbeiderpartiet må ta et oppgjør med MDG, og si klart og tydelig at de ikke vil ha noe med denne typen forslag å gjøre.

– Nå ser vi at det er utstrakt samarbeid både i Viken, i Oslo og Stavanger. Nå må de ta et oppgjør med MDG en gang for alle, og slå fast at denne økonomiske politikken vil spille fallitt og sette vanlig arbeidsfolk i økonomiske fare, sier Dale.

– Tror du klimasaken havner litt lenger bak i køen nå med koronaviruset?

– Ja. I den forstand at det er mye rart politikere har brukt tid på de siste årene, som vi ikke har tid til nå, sier Dale.

– Meningsløs symbolpolitikk som øker kostnadene på norske arbeidsplasser har vi ikke råd til å drive med de neste årene. Det er et skudd for baugen til den type symbolpolitikk MDG alltid har forfektet, sier Dale.