MDG vil fjerne langt flere parkeringsplasser: – Dette er bare begynnelsen

– Å fjerne parkeringsplasser i sentrum var bare begynnelsen, sier MDG-byråd Hanna Marcussen.

MDG sier seg ikke fornøyd etter 2.500 parkeringsplasser blir fjernet i Oslo. Det er bare begynnelsen. Til høsten skal de fjerne langt flere.

– Mange spådde gråpapir i vinduene da parkeringsplassene ble fjernet, men det har jo ikke skjedd, og dommedagsprofetiene blir jo motbevist av disse tallene som viser at handelen i sentrum klarer seg fint, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG) til E24.

MDG-byråden henviser til tall hentet fra Institutt for Bransjeanalyse på oppdrag for Oslo Handelsstandsforening. De har sammenlignet omsetningsveksten i ulike deler av byen.

Ikke bare sentrum





I dag er det omtrent 700 parkeringsplasser i sentrum. Men Oslo-byrådet har sagt det skal fjerne totalt 2.500 parkeringsplasser.

Overfor Nettavisen utdyper Marcussen saken, og forklarer at hun mener bilens tid er over for byene.

– Det henger ikke på greip at bilen får så mye plass om den gjør i enkelte områder av byen. Selvfølgelig skal vi prioritere mennesker over biler, sier hun til Nettavisen.

Bilens tid er forbi

– Det er tydelig at det har fungert bra å prioritere byliv over biler i sentrum. Den bilbaserte byutviklingens tid er forbi, mener byråden.

Ifølge byråden er det et klart flertall blant Oslo-folk som sier de ønsker en mest mulig bilfri by.

– De vil ikke ha flere biler eller parkeringsplasser. De vil ha flere gågater, grøntområder/parker, flere sitteplasser og uteserveringer.

Ifølge byrådet er det 93 prosent av reisene som foregår til fots, sykkel eller kollektivtrafikk.

– Da er det selvfølgelig for oss at vi ikke skal bruke det meste av gatearealet til biltrafikk. I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, prioriterer vi nå det store flertallet, sier hun til Nettavisen.