MDG vil forby superpopulære solkremer

Miljøpartiet de Grønne mener store deler av solkremmarkedet er så farlig for miljøet at de må forbys snarest.

I disse dager treffer gradestokken 30 på Østlandet, og det er for tredje dag på rad ikke én eneste sky å se på himmelen. De fleste nordmenn trenger solkrem for å unngå stråling og beskytte seg mot den knallharde solen.

Men ikke nok med å huske solkrem og ikke minst bruke den som anvist. Nå viser det seg at det du trodde var helseriktig, kan være miljøskadelig.

Kan drepe koraller

– Det skal være trygt å ta et forfriskende bad om sommeren, både for mennesker og livet i havet, sier Toine Sannes som er talsperson for MDG.

FORBUDSIVRIG: Toine Sannes er talsperson for MDG og fra Nordland. Hun synes miljøskadelige stoffer som D5 og D6 bør forbys. Foto: Privat

Hun mener det er såpass skadelig at Norge bør lede an i kampen for å forby solkremen.

– Visse typer solkrem kan være skadelig for dyre- og planteliv i havet. Flere verdenskjente feriesteder har allerede annonsert at de vil innføre forbud mot disse miljøgiftene, og vi mener Norge bør være med på å lede an her, sier Toine Sannes som er talsperson for MDG.

Ifølge klimaorganisasjonen Fremtiden i våre hender (FIVH) er det spesielt stoffene D5, D4 og D6 som kan være skadelig for korallrev rundt om i verden. Etter påstander om at klimaendringene medfører tap av korallrev, mener MDG solkrem som kan bidra til det, bør forbys.

– Jeg ser ingen grunn til å ikke få slutt på dette så raskt som mulig, sier Sannes til Nettavisen Økonomi.

Miljødirektoratet oppgir at stoffet D5 er svært lite nedbrytbart, og hoper seg svært lett opp i organismer. Målet til direktoratet er å forby stoffet helt innen 2020.

Populære merker

Ifølge en oversikt FIVH har laget, som MDG henviser til, er det en rekke populære solkremer som risikerer å bli fjernet fra markedet med deres forslag.

Noen av de mest populære solkremene som blir forbudt er fra selskaper som Garnier, Nivea, Vichy, Piz Buin, Eucerin og La Roche-Posay.

Forbudsliste

Dette er solkremene på det norske markedet som inkluderer miljøgiftene D5 eller D6. FIVH oppfordrer folk til å velge svanemerket solkrem for å unngå miljøgifter.

Eucerin Sun dry touch solspray, faktor 30

Eucerin Sun transparent solspray, faktor 30

Piz Buin Allergy Face, faktor 30

Piz Buin In Sun Moisturising Sun Lotion, faktor 30

Nivea Protect & Refresh Invisible Cooling Mist, faktor 30

Garnier Ambre Solaire Kids Moisturising Lotion, faktor 30

Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced SPF 50

Garnier Ambre Solaire UV Sport SPF 30

La Roche-Posay anthelios AC solkrem SPF30

La Roche-Posay Anthelios solgel SPF30

Vichy Capital Soleil fuktigvende mist kropp SPF30

– Forbud er ikke veien å gå

Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, Terje Halleland er imidlertid skeptisk til forslaget fra MDG.

SKEPTISK: Terje Halleland er miljøpolitisk talsmann for Frp, og mener vi ikke trenger solkrem-forbud. Foto: Paul Weaver

– Det er bra at vi gjør tiltak for å hindre at farlige stoffer som D5 kan komme på avveie i vannkildene våre. Likevel er ikke forbud svaret på alt. MDG ønsker å bruke forbrud som en permanent løsning, her kan man heller finne gode alternativer for å levere solkrem uten D5, sier han til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Piz Buin, Niva og Garnier om deres planer for å utfase bruk av D5 i solkrem. De har ikke besvart våre henvendelser.