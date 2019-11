MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen

Med MDGs prisøkning vil pumpeprisen bikke 23 kroner literen.

I sine alternativ til regjeringens statsbudsjett foreslår både Miljøpartiet De Grønne og Rødt å øke bensinavgiften. Samtidig vil begge partiene innføre klimabelønning.

Belønningen er noe MDG luftet allerede i 2016, og det skal gjøre miljøskatter lettere for folk flest å svelge, samtidig som det motiverer til mindre forbruk av bensin og diesel.

I MDGs budsjettforslag som legges fram neste torsdag, foreslår partiet å øke bensinavgiften med hele fem kroner per liter.

5.000 kroner mer i året

– Det viktigste er å få en solid miljøeffekt som får folk til å endre atferd. Vår modell er enkel, ubyråkratisk og omfordelende, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til Klassekampen.

Det kan bli dyrt for vanlige bilister å betale for avgiftsøkningen.

Ifølge Motor er gjennomsnittlig kjøreavstand for en bil på 15.000 kilometer, og den har i gjennomsnitt et forbruk på 0,59 liter per mil. Det betyr at det går med omtrent 885 liter bensin i året.

Med dagens bensinpris ifølge bensinstasjonkjeden Circle K på 17,40 blir det 15.399 kroner i året. Med økningen på fem kroner, vil regningen stige til 20.709 kroner i bare bensin for en gjennomsnittlig bilist.

Partiet ønsker også å bruke inntektene fra flypassasjeravgiften til klimabelønningspotten, noe som ifølge avisa gir en pott på 8,3 millioner kroner og kontantutbetalinger på i overkant av 1.500 kroner fordelt på alle – uansett inntekt.

MDG har også vedtatt at de som bor i distriktene, og som er avhengige av å kjøre bil, vil få mer.

MDG går mye lengre enn Rødt

Rødt, som legger fram sitt alternative budsjett fredag, foreslår å skru opp CO2-avgiften 50 prosent, noe som tilsvarer en økt bensinavgift på 80 øre per liter. Samtidig vil folk få tilbakebetalt de økte klimaavgiftene i form av kontantutbetalinger, avhengig av inntektsnivå, forteller Rødts leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.

Tidligere denne uken foreslo Ap en lignende klima- og avgiftspolitikk. Klimabelønning er ikke en del av SVs alternative budsjett som legges fram mandag.