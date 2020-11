MDG vil øke flyseteavgiften kraftig: - Et nådestøt for bransjen

Nye forslag til skatter og avgifter skaper kraftige reaksjoner.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har lagt fram sitt alternative budsjett, med kraftige skatteøkninger på flere områder. MDG vil øke skattene med 10,5 milliarder kroner, og avgiftene med 22 milliarder kroner.

En ny flyseteavgift alene skal innbringe 13 milliarder kroner, mens momsen på kjøtt økes fra 15 til 25 prosent, som tilsvarer 1,8 milliarder kroner i året.

– Kjernen av budsjettet er en omfordelende skattepolitikk, og en avgiftspolitikk som bygger på prinsippet om at den som forurenser må betale, sier partileder Une Bastholm.

Det alternative budsjettet innebærer en ny flyseteavgift på 500 kroner mellom de store byene i Norge og til Europa, og på 800 kroner for flyreiser utenfor Europa.

- De vil ta livet av flybransjen

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson, Bård Hoksrud, reagerer kraftig på forslaget:

- Å innføre en flyteseteavgift, og attpåtil så voldsomt høy, vil være nådestøtet for luftfarten som nå befinner seg i en voldsom krise som følge av koronapandemien.

Hoksrud peker på at bransjen nå er så kriserammet at FrP måtte kreve at flypassasjeravgiften skulle fjernes for hele neste år i forhandlingene om den siste krisepakken. Man ble også enige om økt statlig kjøp av flyruter.

- Flybransjen vil aldri reise seg igjen om dette skulle bli en realitet, men det er vel nettopp det MDG vil, sier Hoksrud.

Han mener det tvert imot nå er viktig å lempe på avgifter som rammer luftfarten:

- Dette i seg selv er trolig heller ikke nok, man må få på plass en ordning for luftfarten. At MDG da tror at man bør legge på en avgift på 500-800 kroner per sete – enten kan de ikke regne, eller så ønsker de bransjen vekk, sier Hoksrud.

- Står ikke til troende

Også Stefan Heggelund, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre, reagerer spontant på MDG-forslaget:

- I Norge kan man øke skattene mer enn noe annet parti på stortinget, ja til og med mer enn Rødt, og fremdeles kalle seg blokkuavhengig. Det står dessverre ikke til troende.

Politikken vil ramme både verdiskaping og livet til vanlige folk, mener han:

- Dette er en klimapolitikk som vil gjøre det økonomisk vanskeligere for mange familier og vanlige folk. I klimapolitikken må vi være smartere enn dette. God klimapolitikk handler om nye arbeidsplasser, teknologiutvikling og verdiskapingm sier Heggelund.

