MDG vil straffe høytlønnede i Asker - gir dem ekstraregning på 20.000 kroner

Tjener du bra og bor i Asker, kommer du usedvanlig dårlig ut med MDGs forslag til statsbudsjett. Vinneren er en alenemor i Drangedal med to små barn.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) la torsdag frem sitt alternative statsbudsjett for 2020. Stikkordet for budsjettet er et budsjett for mennesker og miljø.

I budsjettforslaget har MDG satt opp eksempler på hvem som kommer godt og dårlig ut med deres budsjettforslag.

Og den soleklare taperen er en familie med to barn under skolepliktig alder, som har en samlet inntekt på 1,8 millioner kroner per år, altså 900.000 kroner per person. Som typisk bosted er satt opp Asker utenfor Oslo.

Kjører mye

Disse småbarnsforeldrene fra Asker kjører en bensinbil som bruker 0,8 liter per mil, og de kjører 20.000 kilometer i året, det vil si godt over gjennomsnittlig kjørelengde. I tillegg bevilger paret seg to utenlandsferier med fly per år sammen med barna.

For denne atferden kan de regne med økte bilavgifter på 8000 kroner i året, samt 9600 i økte flyavgifter, til sammen 17.600 kroner. Det oppveies bare delvis av en klimabelønning på 5136 kroner.

Men MDG vil også ha en skatteøkning for de høytlønte, og vårt par fra Asker må finne seg i en skatteøkning på 15.000 kroner. En økt barnetrygd på 6689 kroner per år sukrer snaut halvparten av denne skatteøkningen.

Så alt i alt kommer Asker-paret med de to småbarna dårlig ut, med netto 20.775 kroner per år i skatte- og avgiftsøkninger.

Sputnik-kommunen

Men den store budsjettvinneren er en alenemor med to barn under skolealder, som bor i skogskommunen Drangedal i Telemark, også kjent som hjemkommunen til artisten «Sputnik». Hun har i MDGs eksempel en årlig inntekt på 600.000 kroner.

Også alenemoren kjører bensinbil, men bare 10.000 kilometer i året, som bruker 0,7 liter per mil. Men i grisgrendte Drangedal bruker også alenemoren 10.000 kroner per år på kollektivreiser, hvorav halvparten til barna. Verken hun eller barna flyr.

Alenemoren straffes med 3500 kroner i økte avgifter for bilkjøringen i året, men kan se frem til en skattelette på 2600 kroner per år. I kommunen med en befolkningstetthet på 3,89 innbyggere per kvadratkilometer vil alenemoren nyte godt av 6000 kroner i billigere kollektivreiser i året.

Tjener nesten 20.000

Klimabelønning en utgjør 7704 kroner, og alenemoren får også 6689 kroner i økt barnetrygd. Til sammen blir det ifølge MDGs budsjettfordslag en samlet skatte- og avgiftslettelse på 19.493 kroner per år.

MDG vil i sitt alternative budsjettforslag redusere skatten på lave og middels inntekter med til sammen 7,8 milliarder kroner. Men prisen på diesel og bensin skal opp med 5 kroner literen, som betyr en samlet avgiftsøkning på 8,2 milliarder kroner.

Denne avgiftsøkningen på bensin og diesel skal imidlertid utbetales som klimabelønning til alle innbyggere, der innbyggerne i distriktene får 3000 kroner, mens innbygger i sentrale strøk får 1200 kroner.

Videre vil MDG senke prisen på frukt og grønt, øke prisen på kjøtt, samt tulle ut tusen hurtigladere til elbiler over hele landet.