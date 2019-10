MDG vil ta milliarder fra oljefondet og gi dem til internasjonalt klimafond

Partiet mener Norge må ta større klima-ansvar og vil tappe oljefondet for 65 milliarder kroner årlig for å få det til.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det er Aftenposten (ikke på nett) som skriver dette tirsdag. Avisen har gått gjennom forslag partiets stortingsrepresentant Une Bastholm har levert inn i vår.

Med utgangspunkt i en svensk rapport om hva som er en rettferdig klimabyrde, mener MDG at Norge må ta et større ansvar for å finansiere utslippsreduksjoner og klimaomstilling i andre land.

Konkret foreslår Bastholm at Norge allerede neste år flytter 65 milliarder kroner fra Statens pensjonsfon utland (oljefondet) til FNs grønne klimafond. Det grønne klimafondet ble opprettet av FNs klimakonvensjon i 2010. Fondet skal være en sentral kanal for klimafinansiering til utviklingsland.

Trenger 100 milliarder

Aftenposten har spurt MDGs nasjonale talsmann, Arild Hermstad, om hvor lenge partiet ser for seg at Norge skal betale milliardbeløpet til FN.

– Vi har ikke tatt stilling til hvor lenge Norge må sette av en slik sum, men behovet for klimafinansiering kommer neppe til å minske i årene fremover, sier Hermstad som påpeker at dette FN-fondet ble etablert for å være en sentral motor for omstilling og utvikling globalt.

– Hvis verdens velstående stater skal klare å innfri sitt løfte om 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering, må land som Norge ta et mye større ansvar, mener Hermstad.

Vil ha oljekommisjon

Tappingen av oljefondet skal skje samtidig som Norge bygger ned oljenæringen i Norge. Partiet vil at det innen midten av 2030-tallet skal være helt slutt på å pumpe opp olje og gass fra norsk sokkel.

For å klare denne utfasingen, vil MDG sette ned en oljekommisjon.

– Kommisjonen bør bestå av arbeidstagere, næringsliv og myndigheter og legge en plan for å bevare kompetanse og arbeidsplasser, omstille energi- og industrisektoren og ta lederskap i grønne næringer, forklarer Hermstad.