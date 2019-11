MDGs flysjokk: Vil utbetale 2560 kroner til folk på bygda

En familie på fire må punge 4800 kroner mer for en sydentur med MDGs flyavgift. I kompensasjon får alle nordmenn som bor på bygda 2560 kroner i klimabelønning.

STORTINGET (Nettavisen): Nærmest hver dag denne uken har et nytt alternativt statsbudsjett blitt lansert. Torsdag morgen kommer det grønneste av dem alle.

Allerede nå kan Nettavisen fortelle at MDGs alternative statsbudsjett for 2020 vil inneholde en klimabelønning på 2560 kroner for alle nordmenn bosatt i distrikter. Ifølge SSB bor omtrent to av ti nordmenn i det som defineres som «spredtbygde strøk».

Folk som bor i byen, må klare seg med 1280 kroner i klimabelønning per person.

Det opplyser talsperson Arild Hermstad i MDG til Nettavisen.

Totalt vil partiet bruke 8,3 milliarder kroner på å betale ut klimabelønning til nordmenn.

Fem kroner dyrere bensin

Klimabelønningen er for å kompensere for økte klimaavgifter for personer som er avhengig av bil, fly og annet som har store klimautslipp. For MDG foreslår en økning i bensinavgiften på fem kroner literen i deres alternative budsjett.

Ifølge bensinkjeden Circle K koster en liter bensin 17,40 kroner. Med MDGs avgiftshopp vil literprisen bli 22,40 kroner.

For en gjennomsnittlig nordmann med bensinbil, vil det tilsvare en økt bensinregning på 4425 kroner i året. (15.000 kilometer med 0,59 liter per mil).

– Målet vårt er at folk skal begrense seg, og reise mindre med fly. Vi setter opp avgiftene såpass mye fordi det skal ha effekt. 10, 20 og 30 øre økning har liten eller ingen effekt. Målet er at folk skal endre adferd, sier talsperson Arild Hermstad i MDG til Nettavisen.

Dobler prisen på sydentur

Flybransjen har allerede fått en kraftig smell i Sverige og flere eksperter peker på «flyskam» og Greta Thunberg som grunn. MDG vil gjerne at samme trend skal slå innover Norge.

For å få nordmenn til å kutte ned på flyturene, legger MDG opp til å øke flyseteavgiften mye. Den skal betales for hver enkelt sete på flyet - ikke per passasjer.

150 kroner per flysete innenlands der det ikke går tog.

300 kroner per flysete innenlands der tog er et alternativ

600 kroner per flysete utenlands

Det betyr at tur/retur vil en sydentur for en familie på fire bli 4800 kroner dyrere med MDGs flyseteavgift.

– Det høres nok mye ut, men poenget er at fly, spesielt utenlands, er blitt ekstremt billig, sier Hermstad.

DYRERE FLY OG BENSIN: Talsperson Arild Hermstad i MDG forteller folk som bor i distriktet vil få en klimabelønning fra MDG rett på konto tilsvarende 2560 kroner. Foto: (Hordaland MDG)

Han illustrerer med et eksempel:

– Hvis jeg tar nattoget til Bergen må jeg nok betale rundt 1900 kroner. Samtidig kan jeg altså bestille meg en billett til Thailand for 1500 kroner. Folk forstår at det kan umulig være et riktig bilde av miljøkostnadene ved en så lang flytur, sier Hermstad.

Greit med en sydentur eller to

– Er det ikke bra at sydenturer er billig og tilgjengelig for folk flest som bor i et kaldt og mørkt land?

– Det er bra å komme seg til syden en gang i mellom. Men spørsmålet er om vi trenger helgeturer og shoppingturer til New York i tillegg. Når man prioriterer å fly bør det være gjennomtenkt og lurt.

De som vil merke det mest er nok folk som flyr ofte, og mye. De står for en stor del av flytrafikken.

– For de fleste av oss er en sydentur eller to i løpet av året en nøktern utskeielse. Men det er et mindretall som flyr veldig mye. De må redusere sine utslipp. Det er mye bedre med én gjennomtenkt sydentur enn ti helgeturer, forteller Hermstad.

– Bør dere ikke bedre togtilbudet før dere øker avgiftene for innenlandsflyvninger?

– Vi må gjøre begge deler. Det er et problem at regjeringen stadig utsetter jernbaneprosjekter og fremskynder motorveiprosjekter. For å bedre togtrafikken er det mye som kan gjøres på kort sikt med flere tog og krysningsspor. Samtidig må avgiftene på fly opp, sier han.

Med dyrere bensin og sydenturer er det ikke alle som vil komme bedre ut med MDGs forslag, innrømmet partiet selv. En enslig person som kjører kjører 15.000 kilometer med bensinbil i året vil tape omtrent 2000 kroner, forteller MDGs talsperson.

Fasiten for hvordan MDGs grønne prosjekt slår ut på lommeboka til folk kommer først tirsdag morgen, når hele budsjettet blir presentert.

