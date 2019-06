MDGs nye radikale plan: Stenge 50 nye gater for biltrafikk

Tusenvis av parkeringsplasser fjernes, over 50 nye bomstasjoner. Nå vil MDG enda lengre.

Flere tusen parkeringsplasser er fjernet i sentrum og MDG har erklært krig mot biltrafikken. Med gode målinger i seilene, erklærer de store planer om de får makten over byen etter valget.

– Et flertall av Oslos befolkning sier at de ønsker seg flere bilfrie gater. For neste periode ønsker vi å få på plass et konsept med midlertidig stenging av gater for biltrafikk. Innbyggerne kan selv ta initiativ hvis de ønsker at gata deres en periode skal være noe annet enn bare en bilvei, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) til Dagbladet.

Stenge flere gater

Marcussen mener flere gater burde stenges for biltrafikk, og mener det vil gi mer levende gater.

– Ordningen skal fungere slik at innbyggere kan søke om å få stenge gata for biltrafikk i en periode, så vil kommunen bistå med gatemøbler, lekeapparater og beplantning slik nabolaget selv ønsker det.

Ambisjonen deres er 50 nye bilfrie gater i Oslo.

Tidligere har Oslo-byrådet med Ap, SV og MDG fjernet bilparkering på Fridtjof Nansens plass foran Rådhuset. Der har de i stedet satt opp gatemøbler og blomsterkasser. (Se bilde)