Mediekjempen tar et radikalt grep: Kjøper 300 norskproduserte elbiler

Amedia bruker norske elbiler i en storstilt grønn omlegging.

Amedia legger om til miljøvennlig avis- og pakkedistribusjon i byer og tettsteder. De neste månedene vil mediekonsernet ta i bruk 300 nye norskproduserte elektriske kjøretøy som er spesialutviklet til formålet.

Det er Amedia Distribusjon og produsenten Paxster har inngått avtale om leveranse av de nye kjøretøyene i løpet av 2021.

Det norske kjøretøyet, som er utviklet og blir produsert i Sarpsborg, skal håndtere 40 prosent av Amedia Distribusjons mer enn tusen ruter i Norge, og skal tas i bruk i byer og tettsteder over hele landet.

Les også: - Elbil-fordelene skulle aldri være et evighetsprosjekt

- Grønt skifte

Dette er det viktigste tiltaket for å nå målet om at minst 50 prosent av Amedias distribusjon og transportvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025. Blant de første stedene som går over til miljøvennlig distribusjon på permanent basis er Fredrikstad, Askim, Sarpsborg, Halden, Gjøvik og Tønsberg.

– Dette er en stor investering for oss. Vi har det siste året testet distribusjon med 25 Paxster-kjøretøy, og er godt fornøyd med hvordan de fungerer. Nå vil vi bruke disse erfaringene til å gjennomføre et grønt skifte i vår virksomhet og for Helthjem-nettverket, uttaler administrerende direktør Ingar Merli i Amedia Distribusjon.

– Denne omfattende overgangen til miljøvennlig avis- og pakkedistribusjon betyr at vi er helt fremst blant alle distribusjonsselskaper i Norge på dette området. For oss er overgangen til Paxster ett av flere viktige grep i strategien for hvordan vi ønsker å møte framtiden, sier Merli.

Stor omlegging

COO i Amedia Distribusjon, Jon Isnes-Helland, opplyser at kjøpet av Paxster er en del av en større omlegging til ny driftsmodell.

- Den omfatter ny organisering, arbeidsplaner og nye lokasjoner. Vi blir miljøvennlige, effektive og en attraktiv arbeidsplass og leverandør. Omleggingen gjør at virksomheten blir mer dynamisk og mer lønnsom, forteller han.

Les også: Nå kutter de ut vanlige bensin- og dieselbiler i Norge

Bilprodusenten er naturlig nok glad for den store kontrakten:

- I Paxster er vi svært stolte over å ha blitt valgt som leverandør til Amedia Distribusjon og at vi har fått lov til å være med på å tilrettelegge og optimalisere deres logistikkløsninger i distribusjonen. Dette har vært en lærerik og fruktbar prosess for begge parter, som gjør at vi i dag har svært gode forutsetninger for å høste gode resultater både med hensyn til effektivitet, miljøgevinster og en bedre arbeidsplass for Amedias distributører, sier administrerende direktør Lasse Andre Hansen i Paxster AS.

Helt hjem

– Det er utrolig gøy at vi i Paxster nå skal samarbeide med en så betydelig og innovativ aktør innenfor distribusjon i Norge som Amedia og Helt Hjem. Dette er en av våre største avtaler så langt og vi synes jo det er ekstra morsomt at to norske selskaper skal jobbe sammen for å levere aviser og pakker på en mer bærekraftig måte, sier konsernsjef Kristian Torgersen i Paxsters eierselskap HTS.

Paxster er utviklet og blir produsert i Sarpsborg og leveres i både mindre og større modeller enn den Amedia nå kjøper. Produksjonen startet i 2013, og virksomheten er i dag skilt ut som et selvstendig selskap i HTS-gruppen. I dag brukes Paxster-kjøretøyer av Posten Norge, av distribusjonsselskaper i 14 europeiske land og på New Zealand.

Les også: Ny undersøkelse: Derfor dropper nordmenn å kjøpe elbil

Amedia Distribusjon AS består av 14 distribusjonsselskap, og er tilstede over hele landet. Hver natt leverer 1.200 ansatte ut konsernets 75 lokalaviser, andre aviser og tidsskrifter, pakker og ferske frokostprodukter. I 2020 vil Amedia distribusjon dele ut cirka 280 millioner produkter.

Sammen med medieselskapene Schibsted og Polaris, står Amedia bak distribusjonsnettverket Helthjem, Helthjem Mediapost, Helthjem Netthandel, Distribution Innovation, Morgenlevering og Aktiv Norgesdistribusjon.

Nettavisen AS er heleid av Amedia.

Reklame Singles Day: De 10 beste kuppene på sport og fritid

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her

Call to action button for Meninger/Opinion -->