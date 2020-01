Medietopp stenger Facebook-kontoen: - Renner over av søl

- Kommentarfeltene renner over av søl, melder TU-sjef Jan Moberg. Samtidig innfører Facebook nye regler for brukerne.

Jan Moberg er toppsjefen i Teknisk Ukeblad Media. I et Facebook-innlegg publisert mandag kveld tar han farvel med det sosiale mediet. Han skriver:

«Hovedkonklusjonen er at Facebook, Zuckerberg & Co nå synes å få (mye) mer ut av brukerne enn hva brukerne får tilbake. Uoversiktlige og hemmelige algoritmer, samt (jevnlig) misbruk av data bygger selvfølgelig oppunder beslutningen».

Les også: Sp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted

Moberg utdyper beslutningen overfor mediebransje-nettstedet Kampanje.com:

- Det har jo ikke gått mange ukene mellom hver «klanderverdig» hendelse de siste årene. Manipulasjonsfaktoren er høy. Jeg har mistet troen på at Facebook gjør noe for «the greater good». Kommentarfeltene renner jo over av søl, skriver han i en tekstmelding til Kampanje.

Les også: Facebook kan tvinges til å fjerne støtende innhold globalt





Nye regler i dag

Samtidig innfører Facebook nye regler. Fra i dag kan du som bruker velge selv om Facebook kan få lov til å bruke informasjon om din internettbruk, melder NRK Dagsnytt. Til nå har Facebook brukt informasjon om nettbruken til å spesialtilpasse sine annonser.

Den nye funksjonen er ment å svare på kritikken om dårlig personvern. Du skal få et sammendrag av hvilken informasjon om nettbruken Facebook sitter på, og deretter kunne gå inn å velge selv om informasjonen skal kunne brukes av Facebook.

- Vi skjønner at vi må fortjene tillit, man får ikke det bare av å ha en tjeneste som brukes av veldig mange, sier Rune Paulseth, norgessjef i Facebook Norge til NRK.

- Mindre viktig

Moberg har vært Facebook-bruker siden april 2007. Han understreker at beslutningen om på stenge egen konto ikke påvirker hvordan Teknisk Ukeblads relasjon til mediet:

- Hva angår TU, så er Facebook nå mindre viktig enn tidligere. Men min beslutning gjelder min private bruk. Det er et mye mindre interessant medie enn tidligere.

Nettavisen avventer Facebooks svar på kritikken fra Jan Moberg.