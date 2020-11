Medietoppen delte ut pris til sjefen: To dager senere gikk han på dagen

Mandag delte E24-sjefredaktør Gard Michalsen ut pris til sjefen Siv Juvik Tveitnes i Schibsted. To dager etterpå ble det klart at han gir seg.

Onsdag ettermiddag kom sjokkmeldingen om at sjefredaktør i E24, Gard Michalsen, gikk av på dagen. VGs datteravis har vært i kraftig vekst og gjort store satsinger siden Michalsen ble ansatt sommeren 2018.

Forut for inntreden i E24 har Michalsen markert seg som gründer og redaktør for Medier24, en nisjeavis for journalister og kommunikasjonsbransjen.

– Tydelige tilbakemeldinger

Lederjobben varte ikke lenger enn halvannet år. Onsdag ettermiddag kom pressemeldingen om at Michalsen hadde sagt opp stillingen med umiddelbar virkning. Han forklarte at grunnen ligger i «tydelige tilbakemeldinger fra redaksjonen».

– Det er forskjellige tilbakemeldinger som nok mange i denne bransjen kan oppleve å få og kjenne seg igjen i. Det kan handle om ledelse, strategi, kommunikasjon og veivalg. Det er tydelige tilbakemeldinger som vi har lyttet til, sier han til Medier24.

– Dette er et internt anliggende, og jeg kan selvsagt ikke gå nærmere inn på og gjengi hva mine ansatte har uttalt, sier Michalsen.

Mandag, to dager i forveien for avgangen, delte imidlertid Michalsen ut en gjev pris til egen sjef.

E24 er eid av mediegiganten Schibsted, og det var konserndirektør Siv Juvik Tveitnes i Schibsted News Media som stakk av med prisen som årets kvinnelige medieleder.

– Kjente du til at Michalsen skulle si opp da du mottok prisen?

– Nei det visste jeg ikke, skriver Tveitnes i en SMS til Nettavisen.

- Føltes rart

Michalsen selv er mer snakkesalig.

– Føles det ikke rart å dele ut en pris til sjefen sin to dager før du skal si opp?

– Det er mye som har føltes rart i disse dagene, men Medienettverkets prisutdeling var nok ikke det jeg tenkte mest på mandag kveld. Men det jeg tenkte, som de fleste andre, var at en meget dyktig medieleder fikk fortjent heder, sier Michalsen.

Han meldte seg som inhabil i noen av diskusjonene, og den endelige avgjørelsen.

– Men i et veldig krevende juryarbeid var den øvrige juryen enstemmig om årets vinner, sier han.

Michalsen forklarer at det var «en del ledd» mellom han og Siv i Schibsted, og at hun ikke var blant dem som visste at han var på vei til å si opp stillingen.

– Denne vurderingen delte jeg første gang med min styreleder mandag formiddag, og tok den endelige beslutningen tirsdag morgen. Jeg antar Siv ble kjent med det i løpet av tirsdag, men det kan hun sikkert kommentere selv. Forøvrig er Siv en meget dyktig leder for Schibsted News Media, og som jeg har sagt til andre utelukker jeg ikke å gjøre andre oppgaver i konsernet, om de fins, sier han.

Reklame Black Week: De beste motekuppene du gjør nå