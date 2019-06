Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

Eiendomsmeglere opplever at nye kjøpere vurderer hvordan bomringer påvirker økonomien når de skal velge ny bolig.

Bompengedebatten som går over store deler av landet har også sin påvirkning på boligsalget, skriver Dagens Næringsliv. Særlig i Bergen, Stavanger, på Jæren og i Oslo har debatten om bompenger gått høyt den siste tiden. I Oslo åpnet det nylig 54 nye bomstasjoner, noe som gir totalt 83 bommer rundt hovedstaden. Også i Bergen åpnet det 15 flere bommer i april.

– Vi har foreløpig ingen tall som kan dokumentere det, men vi ser at folk har fått et mer bevisst forhold til bompenger når det gjelder boligvalg, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til avisen.

Kim Astrup ved By- og regionsforskning NIBR sier denne utviklingen påvirker hvor folk bosetter seg, særlig dem med minst økonomisk margin, som familier.

Også DNB Eiendom og Krogsveen i Bergen sier de opplever mindre betalingsvilje for boliger som ligger ugunstig plassert for bompengestasjonene. De forventer et nytt flyttemønster i tiden fremover. Det er særlig nyetablerte familier og førstegangskjøpere som bosetter seg annerledes. I Oslo melder Privatmegleren om at flere, særlig på Oslos østkant, flytter ut av bomringen og vekk fra sentrum.

Fakta om nye veibommer rundt Oslo, Bergen og Stavanger

* Lørdag åpnet en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen blir det 83 bomstasjoner. Pengeinnkrevingen blir fordelt på tre bomringer.

* Indre ring: 38 nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud, betaling i begge kjøreretninger. Osloringen: 22 bomstasjoner (to nye) i dagens eksisterende bomring i Oslo med betaling i begge kjøreretninger. Bygrensen: 23 bomstasjoner (14 nye) på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo, Romerike og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

* 6. april 2019 ble 15 nye bomstasjoner i Bergen satt i drift. De nye bomstasjonene har ikke høyere takster i rushtidsperiodene. I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i én retning, mot sentrum.

* Fra før hadde Bergen 14 bomstasjoner slik at den nye totalen er 29 bommer.

* Bomstasjonene til Bymiljøpakken Nord-Jæren omfatter 38 bommer rundt Sandnes, Stavanger og Sola.

(Kilde: NTB, Statens vegvesen og Fjellinjen, Ferde)