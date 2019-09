Meglertopp selger «eventyrlig» eiendom

Peter M. Anker selger rekreasjoneiendom med ti soverom og 95 mål stor tomt til 17,5 millioner kroner.

Meglersjef Peter M. Anker selger eiendommen Langebru i Bærum til 17,5 millioner kroner. Langebru ligger i naturskjønne omgivelser mellom Lommedalen og Sundvolden og har hele 95 mål stor tomt.

- Det er en sjelden vare innenfor markagensen, reklamerer eiendomsmegler Jan Fredrik Bonde hos Sem & Johnsen Eiendomsmegling

Han trekker særlig frem den korte avstanden til Oslo.

- Det er kun 20 minutter inn så er du i skogen, fortsetter Bonde.

- Eventyrlig

Eiendommen beskrives som «et stykke Norge på Krokskogen» og eventyrlig. Hovedhuset er på nær 300 kvadratmeter og har fem soverom, og skal ligge tilbaketrukket til med utsikt over skogkledde åser.

Det hører også med flere bolighus, gjestehus og en bestyrerbolig. Totalt har Langebru ti soverom. I tillegg er det en låve, tennisbane og eget skogstjern med ørret. Ved siden av den doble garasjen er det også flust med parkeringsmuligheter på tomten.

Det skal være et yndet sted for rekreasjon året rundt, og mange muligheter for ski-, sykkel-, og gåturer. Det er ingen boplikt.

Fredriksens hoffmekler

STOR KUNDEPORTEFØLJE: Nettavisen har tidligere skrevet at Peter M. Anker i alle år har hatt flere av Hellas og Norges største redere på sin kundeliste. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Peter M. Anker er ikke hvem som helst innen det norske shipping- og offshoremiljøet.

Siden han som 29-åring i 1987 gjorde en management buy out og sikret seg store deler av skipsmeklerforetaket RS Platou, har han bygd opp en milliardbutikk.

I alle år har flere av Hellas og Norges største redere vært på kundelisten. Blant annet ble Platou og Anker regnet som John Fredriksens hoffmekler, skrev Nettavisen i 2013.

I 2014 ble RS Platou solgt til det britiske skipsmeglerforetaket Clarksons for over tre milliarder kroner. Anker fulgte med over som Clarksons meglersjef.

I mars kunne Finansavisen fortelle at Anker ønsket å forlate sin fulltidsstilling og gå inn i en deltidsrolle når han fylte 62 år i juli.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Anker, som mottok eiendommen som gave på 90-tallet.