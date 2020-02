Meglertopp spår kraftig prisvekst i januar

Normalt stiger boligprisene med drøye to prosent i januar. En meglersjef tror oppgangen kan bli enda større i år.

Klokken 11 legger Eiendom Norge frem januartallene for det norske boligmarkedet. Januar er normalt en av årets sterkeste måneder i det norske boligmarkedet, noe de ferske Obos-tallene viser.

I Oslo steg prisene på brukte Obos-leiligheter med nesten 10 prosent fra desember til januar. Det skal sies at dette prishoppet kom etter et overraskende stort fall i desember, og totalmarkedet svinger ikke like mye. Obos-leilighetene utgjør anslagsvis 15 prosent av den totale omsetningen.

Leder av DNB Eiendom, Terje Buraas, sier til Nettavisen Økonomi at de har talt januarvolumet i Oslo på linje med 2019.

- Vi har i egen portefølje en prisøkning på ca 3 prosent, og det samme vi ser i Norge. Det som er spesielt i Oslo, er at 70 prosent av de solgte enhetene i januar er solgt for prisantydning eller over.

Les også: Boligtopp advarer mot press i markedet - spår nytt prishopp i Oslo i år

Bunnsolid

- Når jeg ser på januar for landet under ett i vår portefølje, synes markedet å være bunnsolid. Det samme ser jeg i Oslo, sier Buraas.

Han forteller at mange av enhetene som ble solgt i januar, også var i markedet før jul. Ifølge Buraas selges disse eiendommene nå, uten at prisen nødvendigvis er endret.

- I Oslo ble det sist uke relansert like mange eiendommer som det ble nylansert eiendommer som det er i markedet. Det skjedde for første gang, og det skal normalt dempe prispresset noe.

- Men det er veldig bra med folk på de gode eiendommene som er riktig priset, og interessentene er klare for å handle, beskriver Buraas stemningen i Oslo-markedet.

Drøyt to prosent?

Ser vi på januartallene de seneste årene på landsbasis, steg boligprisene med 2,7 prosent i 2019. Da var det rekordmange boligkjøpere i et år som etter hvert viste seg å få omsetningsrekord.

I januar 2018 steg boligprisene med 2,0 prosent, mens de var opp 2,8 prosent i 2017. Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at boligprisene i januar korrigert for normale sesongsvingninger pleier å stige med drøye 2 prosent.

Bankens eksperter mener det norske boligmarkedet totalt sett er godt balansert. Forventet gjennomsnittlig årsvekst fremover er på 2,5-2,6 prosent. Det er et stykke i underkant av lønnsveksten og indikerer en moderat utvikling i boligmarkedet.

DNB Markets venter at den sesongjusterte veksten var beskjedne 0,2 prosent fra desember. Meglerhuset spår at boligprisene i år vil stige med 1,5 prosent fra i fjor.