Meglertoppens Bygdøy-villa tvangsselges

iHus-gründeren Geir Ole Reiakvams bolig på Bygdøy er nå lagt ut for tvangssalg.

I 2007 kjøpte daværende iHus-topp Geir Ole Reiakvam «Villa Roli» på Bygdøy i Oslo for over 12 millioner kroner. Nå er boligen lagt ut for tvangssalg.

I boligannonsen kommer det frem at den rundt 300 kvadratmeter store villen har en «fantastisk utsikt mot Frognerkilen». Her skal også være tøffelavstand til morgenbadet på bryggen og kun en kort sykkeltur unna Huk badestrand.

Huset med seks soverom beskrives som et klassisk hus fra 1919 utført i Jugendstil. Flere av husets originale detaljer skal være bevart. Boligen har også raus takhøyde, vinterhage, treningsrom, dobbelgarasje og verksted.

Tomten på over 1300 kvadratmeter er «pent opparbeidet med flere uteplasser, trapper og gangveier i en fin blanding av naturskifer, gressplen, frukttrær, bed og naturtomt».

SJØUTSIKT: «Villa Roli» er på ca. 300 kvadratmeter og ligger på Bygdøy i Oslo. Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Gigantgjeld

Prisen for «Villa Roli» er på 24 millioner kroner. Blir den solgt til prisantydning, vil det være nok til å dekke kravene fra Reiakvams kreditorer.

Det er tatt pant i boligen hans for rundt 24 millioner kroner. Det største kravet på hele 20 millioner kroner er det Sandnes sparebank som har.

Også et advokatfirma har et krav på 850.000 kroner i boligen hans.

I tillegg har Sem & Johnsen Næring og Øyer Vekst et krav på totalt tre millioner kroner. Det var også disse aktørene som fikk boligen hans begjært tvangssolgt, ifølge Finansavisen.

Reiakvam har tidligere sagt til avisen at utfordringene stammer fra finanskrisen. Da et lån på 50 millioner i Glitnir Luxembourg plutselig løp med 36 prosent rente.

- Vil ha best mulig pris

Geir Ole Reiakvam sier at han ikke motsatte seg tvangssalget.

- Det er noe vi ønsker å gjøre, og vi vil selge huset til best mulig pris, sier han til Nettavisen Økonomi.

Reiakvam trekker også frem at dersom boligen går til prisantydning så får han dekket inn gjelden sin.

Det var i 2004 at Reiakvam startet iHus, som var en franchisekjede for eiendomsmegling. Bare i 2016 hadde kjeden ti kontorer, som nå er historie.

DN har tidligere fortalt om de mange rettsfeider og konflikter, som resulterte i at flere eiendomsmeglere forlot Ihus-kjeden.

Advokat Fredrik Sollie som står for tvangssalget, ønsker ikke å kommentere saken.