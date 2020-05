Meglertopper: Nå er det full gass i boligmarkedet igjen

Da skolene åpnet igjen, merket meglertopp et markant skifte i boligmarkedet. Nå ser både Privatmegleren og Dnb Eiendom at markedet er mer som normalt igjen.

Etter noen uvanlige måneder i Norge, hvor samfunnet har vært totalforandret grunnet koronapandemien, ser det nå ut som at stadig mer begynner å gå tilbake til normalen. I alle fall boligmarkedet.

- Vi har veldig godt volum nå. Vi er helt tilbake slik det var i mai i fjor, både på salg og oppdrag. Mai ser ut til å bli akkurat like god i år som i fjor. Det er kjemperart, og det hadde jeg aldri trodd for bare en måned siden, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

- Tallene blir nesten helt identiske som mai i fjor, påpeker hun.

Les også: Nordea tror norsk økonomi får en bratt nedtur før en like stor opptur

Endret alt

Nå er de tilbake for fullt på både visninger og budrunder.

- Det er akkurat som det var før korona. Vi begynte å se en endring da barnehagene åpnet, men ved skolestart skjedde det noe. Det var akkurat som å trykke på en knapp, så var det som normalt, sier Meier.

Det ser også ut som at nybyggmarkedet begynner å løsne.

- Vi har solgt halvparten allerede ved oppstart, og det er bra også når det er et normalmarked, forklarer hun.

Meier har en klar formening om hvorfor hun tror boligmarkedet har gått mer tilbake til normalen nå etter at samfunnet ble åpnet opp mer igjen.

- Renten er lav, mange av oss er ikke arbeidsledige og har derfor bedre økonomi og høyere kjøpekraft. Samtidig er vi blitt skremt av koronapandemien, og det nære og kjære er blitt viktigere - og bolig er viktig for oss, påpeker hun.

Les også: Ny boliglånsrente kan gi deg skikkelig baksmell

- Skiftet kom i påsken

Også hos Dnb Eiendom er også ting mye mer tilbake til normalen i mai enn de hadde forventet.

- Slik vi oppfatter bruktmarkedet nå, er det som en normal mai måned. Vi ligger på cirka 90 prosent av fjorårets mai som var all time high, og vi ligger på snittet for mai de siste seks-syv årene, sier administrerende direktør Terje Buraas.

Han forteller at skiftet kom i påsken.

- Etter boligslipp i påsken måtte vi endre prognosene våre for mai måned til 60-70 prosent. Hver uke har vi imidlertid vært nødt til å trappe opp, og nå ser vi altså at vi ligger på cirka 90 prosent, sier han.

Les også: I disse delene av Norges største byer gjør du tryggest investering av bolig (+)

For nybygg er det derimot ikke helt tilbake til normalen som før korona ennå, men også det markedet kommer seg.

- Det skapes usikkerhet når vi er i en slik krise som nå, så mange venter med å bestille en bolig de skal få om tre år. Men det vi har ute blir solgt. Vi håper at utbyggerne snart kommer med nye byggetrinn, så vi får nye ting å legge ut, forteller Buraas.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

- Betydelig prisvekst



Meier, som også er styreleder i Eiendom Norge, tror prisene vil stige framover.

- Jeg tror vi vil se en prisoppgang i mai på opp mot 0,5 prosent både i Oslo og lander for øvrig, sier meglertoppen.

Boligtallene legges fram førstkommende onsdag.

Eiendomsmegleren tror prisene vil fortsette oppover, men det skjer først neste år.

- Jeg tror vi vil se et rolig prisnivå resten av året i år, men i 2021-2022 tror jeg vi vil se en betydelig prisvekst i områdene rundt Stor-Oslo. Det skyldes lav rente, mange har god økonomi og at det blir bygget for lite nybygg, forklarer hun.

Selv om mange er arbeidsledige og permitterte nå, mener hun at boligmarkedet ikke blir så påvirket av det.

- Dette er i hovedsak ansatte i hotell-, restaurant- og butikkbransjen, og de er ikke så godt representert i boligmarkedet uansett, sier hun.

Les også: Bor du i Oslo? Her kan du sjekke prisutviklingen på boliger i din bydel

Opp 1 prosent

Buraas i Dnb Eiendom forteller at ifølge deres tall ser det ut til at prisene har gått opp litt i mai.

- Det ser ut som de er gått opp cirka én prosent på landsbasis, sier han.

Hvordan prisene blir framover, avhenger litt av at de rette objektene kommer ut i markedet.

- Ut året vil det bli en flat prisutvikling, men det vil kunne ta seg litt opp igjen i august. Men at årets prisvekst er tatt ut, kan vi være ganske enige om, sier han.

Hvordan det blir neste år, er foreløpig helt umulig å si, mener Buraas. Det må vi vente å se i forhold til hvordan norsk økonomi er.

- Stabilt i Oslo

Karianne Amlie er kjent fra TV-programmet «Boligjakten», hvor hun viser et stort engasjement når hun hjelper folk å finne en bolig de skal kjøpe. Hun er også partner og eiendomsmegler ved Aktiv Grønland/Bjørvika i Oslo, og forteller at også de opplever at bruktboligmarkedet er bra nå.

- Jeg hadde ikke forventet at mai skulle bli så bra som det har blitt. Men nå er boligmarkedet som forventet i en normal mai måned, sier hun.

Amlie selger boliger i alle prisklasser, og ser at folk gir bra for gode objekter. Nylig solgte hun en leilighet i Gamlebyen i Oslo til 870.000 kroner over prisantydning. Leiligheten lå ute til 8,5 millioner kroner.

NORMALT: Eiendomsmegler Karianne Amlie i Aktiv Eiendomsmegling forteller at boligmarkedet er tilnærmet lik normalen i mai, til tross for koronapandemien som fortsatt preger samfunnet vårt. Foto: Aktiv eiendomsmegling

- Prisnivået er ganske stabilt, men har gått litt opp. Det er vanskelig å forutse hvordan det blir framover, men prisnivået i Oslo er i alle fall stabilt nå, sier hun.

- Folk som ikke er permitterte, sitter mye hjemme og bruker mindre penger enn før. Derfor har de fått bedre råd nå, og har et annet fokus. Nå skal de trygge seg ved å kjøpe eiendom, forklarer hun.