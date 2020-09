Mener Amazon bidrar til å utvikle norsk dagligvarehandel: - Forbrukerne kan glede seg

Dagligvarekjedene som tilbyr netthandel og hjemlevering er ikke redde for konkurransen med Amazon. Ekspert mener en ny aktør på markedet er bra for forbrukerne.

Dagligvarehandel på nett øker, og dette ser også Jacob Tveraabak, konsernsjef i Strongpoint - som er en leverandør av netthandel-løsninger og butikk-teknologi.

Han skrev nylig et innlegg i Dagens Næringsliv om at dagligvarehandel på nett kommer til å bli større - takket være koronakrisen og Amazons Norden-lansering.

Tveraabak sier til Nettavisen at det bare er et spørsmål om tid før Amazon kommer til Norge. Selv om det vil ta tid før de begynner med dagligvarer, mener han norske dagligvareaktører bør være raske på banen for å unngå å bli slått av det amerikanske netthandelsselskapet.

- Skal man slå Amazon, nytter det ikke å starte med netthandel av dagligvarer seks måneder før. Amazon tenker vekst og presser priser, og det vil kunne gå utover marginene til eksisterende leverandører, sier han til Nettavisen.

Det er ikke mange ukene siden Amazon offentliggjorde at de skal etablere seg i Sverige, men det er foreløpig ikke kjent når dette skjer, ifølge DI Digital. Det spekuleres også i at de kommer til å etablere seg i Norge, men ingenting er foreløpig bekreftet.

Til glede for forbrukerne

Tveraabak mener fordelen til Amazon er at de har kjempelang erfaring med å drive netthandel, og de har gjentatte ganger vist at de opererer som en start-up til tross for at selskapet er veldig stort.

- De tenker som om det er dag nummer én hele tiden, da det gjør at de er villige til å tenke mye på vekst - kanskje på bekostning av kortsiktig lønnsomhet, forklarer han.

Tveraabak mener det er positivt for forbrukerne at Amazon vil komme til det norske markedet etter hvert - selv om det kanskje tar flere år før de satser på dagligvarehandel på nett.

- Forbrukerne kan glede seg. Koronakrisen har vist at netthandel og hjemlevering av matvarer er noe forbrukerne ønsker, og når dagligvareaktørene vet at Amazon kommer på et tidspunkt, må de ta grep nå, forklarer han.

Selv om det frem til å nå har fremstått som et tapssluk å satse på netthandel for matvarer, vil det bli lønnsomt for alle parter om man satser nok, mener Tveraabak.

- Det blir ikke god lønnsomhet om man satser i liten skala. Men nå vet de at etterspørselen er til stede, og dagligvareaktørene som ikke har netthandel i dag, vil få det, sier han.

Mener netthandel lønner seg

Siden Strongpoint leverer netthandelløsninger og butikkteknologi, ville de se nærmere på forbrukernes perspektiv når det gjelder dagligvarehandel på nett. Nordstat gjennomførte derfor en undersøkelse på vegne av dem. Tveraabak trekker fram spesielt to interessante funn.

- Vi ser at lojaliteten er veldig stor når man først har funnet en leverandør man er fornøyd med. For mer enn 80 prosent prosent er det uaktuelt å bytte, sier Tveraabak, og forklarer:

- Når du handler mat på nett, blir butikken ekstremt godt kjent med deg og tilpasser butikken dine handlevaner. Da får du også en god brukeropplevelse, og lojaliteten blir høy.

Det andre interessante funnet de gjorde, var at betalingsviljen til forbrukerne er nesten like høy utenfor Stor-Oslo som i Oslo.

- Resultatet av funnet er at eksisterende dagligvarekjeder med butikker over hele landet – ikke bare i Oslo – har en kjempefordel når dagligvarer bestilt på nett skal leveres til forbruker, sier Tveraabak.

MÅ SATSE: Jacob Tveraabak, konsernsjef i Strongpoint, mener dagligvareaktørene må ta grep nå, og satse på netthandel. Foto: Strongpoint

Han mener konsekvensen for de etablerte dagligvareaktørene kan bli dramatiske om de ikke har et netthandelstilbud. Hvis veksten i dagligvarehandel på nett fortsetter å øke, vil presset i enkelte deler av landet bli så stort at det går utover fysiske butikkers levedyktighet.

- Med vekst i netthandel, går omsetningen i fysiske butikker ned. Er man ikke med på netthandel og hjemlevering, vil butikkene oppleve en stagnasjon i omsetningen. Det skal ikke så mye omsetningstap til før de kommer i en skvis med marginene, forklarer han til Nettavisen.

Frykter ikke Amazons inntog

Karl Alveng Munthe-Kaas, gründer og daglig leder i Kolonial.no, frykter ikke for Amazon.

- Vi kommer garantert ikke til å bli slått av Amazon på pris på dagligvarer på nett, sier han.

Trumf-sjef Truls Fjeldstad i Norgesgruppen har uttalt seg til Dagens Næringsliv om at han tror Amazon vil innta det norske markedet med tørrvarer. Hjemlevering av ferskvarer, og ordentlig satsing på dagligvaremarkedet i Norge, tror han derimot det vil ta enda lenger tid før kan bli aktuelt.

Også Munthe-Kaas tror det vil ta tid før Amazon blir en konkurrent.

- På sikt må man nok forholde seg til Amazon, men nå er de ikke en direkte trussel mot oss verken på kort eller mellomlang sikt, sier han.

GÅR BRA: Kolonial gjør det veldig bra for tiden, og det gjør gründer og daglig leder Karl Alveng Munthe-Kaas veldig fornøyd. Han er ikke redd for konkurranse. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

Vil vinne på lojalitet

Meny frykter heller ikke for konkurransen med Amazon - eller andre dagligvareaktører på nett for den del.

- Vi ønsker all konkurranse velkommen. Vi tror økt oppmerksomhet rundt hjemlevering av matvarer er positivt, sier Knut Nyløkken, sjef for Meny netthandel.

Han påpeker at det fortsatt er mange som fortsatt ikke har kjennskap til eller har benyttet seg av hjemlevering av matvarer, særlig utenfor Stor-Oslo.

- Vi tror det er positivt at folk kjenner oss, og at vi har det samme brede utvalget, inkludert ferskvare, i våre butikker og på nett, sier han.

Meny vil med andre ord vinne på kundenes lojalitet.

VOKSER: Knut Nyløkken, sjef for Meny netthandel, forteller at de har vokst veldig det siste halve året. Han mener det er positivt at flere satser på hjemleveringa av dagligvarer. Foto: Meny

Mens Meny og Kolonial har holdt på med hjemlevering av matvarer noen år, kastet Coop seg på bølgen under koronapandemiens start i vår.

- Vi ønsker Amazon velkommen, og frykter ikke dem mer enn andre konkurrenter, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge.

Han påpeker imidlertid at netthandelsløsningen de har nå, ikke er en permanent løsning. Foreløpig er det kun et tiltak under koronakrisen, og de har ikke bestemt om de skal fortsette med netthandel på permanent basis. De frykter uansett ikke Amazon.

- Vi jobber daglig med å møte all type konkurranse. Det er stor konkurranse med andre dagligvareaktører og andre ting som kan ta penger fra matbudsjettet ditt, som restaurantbesøk, grensehandel, kinobesøk og reiser, sier han.

USIKKER PÅ FRAMTIDA: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge vet ikke om de kommer til å fortsette med netthandel. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Vil ta lang tid

Munthe-Kaas tror Kolonial vil være å foretrekke både på pris og utvalg, selv om Amazon skulle komme til Norge og prøve seg på dagligvaremarkedet.

- Jeg er overbevist om at du ønsker alt på ett sted når du kjøper dagligvarer på nett. Det kan nok være at Amazon kommer til å selge varer innen visse varegrupper, men det er vanskelig med kjølevarer sier han, og forklarer:

- Det snakkes om å starte et sentrallager i Sverige, men det er ikke nærme nok til å betjene norske kunder på kort varsel. Det vil nok ta en stund før de begynner i Sverige, og enda lenger tid før de kommer til Norge.

Dagligvaregründeren tror at dagligvarer på nett kommer til å bli mer populært i tiden framover.

- Nå selges kun rundt to prosent av dagligvarer på nett i Norge, mot rundt 12 prosent i Storbritannia. Men nordmenn er ideelle nettkunder, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan komme på britiske nivåer også her. Vi har potensiale, sier han, og legger til:

- Mange har sett at dagligvarer på nett er billigere enn i butikken, og utvalget er bedre.

Milliardomsetning



Da koronapandemien spredte seg i Norge i mars, fikk Kolonial.no en kjempeoppsving. Trykket har fortsatt å være høyt til tross for at samfunnet har åpnet mer og mer opp.

- Salget mot fjoråret er nær doblet, og det er helt tydelig at de som prøvde netthandel av dagligvarer for første gang under korona, i stor grad har blitt værende. Vi har fått titusener av nye kunder, og mange har valgt å fortsette å handle hos oss, sier Munthe-Kaas.

Også kundemassen har endret seg. Det er fortsatt barnefamilier som er den største kundegruppen, men antall kunder over 50 år har økt. De ser nå at kundemassen i denne aldersgruppen har økt fra å utgjøre rundt 23 prosent til 37 prosent.

I juli passerte Kolonial.no en omsetning på én milliard kroner. Nå satser de på å doble summen.

- Vi regner med å selge for rett i underkant av to milliarder kroner i år, sier han.

Juli er normalt sett en ganske stille måned, og de selger samtidig vanligvis mye bedre på høsten enn på våren. Når det har gått såpass bra hittil i år, ser de ingen grunn for at de ikke skal klare å nå målet.

- Omsetningen av varer på lageret vårt tilsvarer 40 supermarkeder, påpeker Munthe-Kaas.

Har overgått fjorårets omsetning

Også Meny vokser kraftig for tiden - takket være koronakrisen.

- I ukene etter at korona inntraff, tredoblet bestillingstallene seg. I uke 25 passerte vi fjorårets omsetning. Også i sommer har vi også hatt vekst i bestillinger sammenlignet med i fjor, sier Nyløkken i Meny.

Han påpeker imidlertid at de har opplevd en jevn og god økning i nettbutikken de siste årene, og ikke bare etter koronakrisen.

Meny og Kolonial.no leverer for øvrig ikke til hele landet, og hovedsakelig på Østlandet. Meny leverer imidlertid også til Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp og Kristiansand. Coop leverer derimot til store deler av landet.