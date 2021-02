Mener ny avgiftsøkning kan gi prissjokk på flybilletter: – Helt hinsides

Flybransjen og politikere roper varsko etter regjeringen foreslår å tredoble CO2-avgiften.

Luftfarten sliter. Den sliter såpass mye at den har fått avgiftsfritak fra flypassasjeravgiften og staten har pøst milliarder inn i bransjen.

Men da SAS åpnet den nye klimaplanen fra regjeringen, var det ikke spesielt gode nyheter som møtte dem: En tredobling av CO2-avgiften.

– Overbelastning av avgifter

– Vi konkurrerer internasjonalt. Det å få enda flere særnorske avgifter kan føre til en overbelastning, og fungerer mot sin hensikt, sier direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen i SAS til Nettavisen.

I et høringssvar til regjeringens klimaplan kommer selskapet med knallhard kritikk av regjeringens politikk. Selskapet er i tøff internasjonal konkurranse. Mange andre selskaper har anledning til å fylle drivstoff i andre land enn Norge, mens SAS har sine hovedbaser i Norge, Sverige og Danmark.

«Det totale avgiftstrykket på luftfarten i Norge, svekker selskapenes økonomiske evne til å investere i de mest klimavennlige løsningene. Disse løsningene er de dyreste, som nyeste teknologi (fly/motorer) og miljøvennlig drivstoff (bærekraftig drivstoff i dag og i fremtiden muligens hydrogen), som koster opptil fem ganger mer enn det fossile.» skriver selskapet i høringssvaret.

Det viktigste tiltaket SAS mener de kan gjøre er å bytte ut fossilt drivstoff med biodrivstoff. Men det koster fem ganger så mye som vanlig drivstoff. Foreløpig går alle avgiftene de betaler inn i statskassen og brukes fritt av myndighetene. De ønsker heller at pengene skulle gå til et eget fond som kan brukes til for eksempel å gjøre biodrivstoff billigere.

– Vi er en del av det europeiske kvotesystemet. Det vi trenger er en mulighet til å ta i bruk mer klimavennlig drivstoff - som er mye dyrere, sier Johansen.

SAS vil ikke si noe om hvordan avgiften kan slå ut for forbrukere, og mener det er umulig å finne ut foreløpig.

– Hinsides

Frps klimapolitiske talsmann Jon Georg Dale er enig med SAS, og er spesielt bekymret for hvordan dette rammer passasjerer.

– Dette er et hinsides forslag. Her har vi en bransje som har kanskje fått de største økonomiske konsekvensene av korona. Flere selskaper står på konkursens rand. Regjeringens svar er å øke avgiften per tonn CO2 med flere tusen kroner, sier Dale til Nettavisen.

Han mener det allerede er fryktelig dyrt å reise innenlands i Norge, og frykter at med dette forslaget blir det enda dyrere.

– Mange steder i landet er fly det eneste som minner om et kollektivtilbud. Det er ingen tvil om at en så kraftig avgiftsøkning vil ramme massivt i norske distrikt.

– Lavere priser har åpnet en hel verden for mange nordmenn. Det har gjort eksport av varer mer lønnsomt. Det har gjort at våre bedrifter har utviklet seg. Når alle står og lurer på hvordan vi skal berge oss gjennom dette, kommer regjeringen og sier: Hva med en ny avgift, da folkens?

– «Galnematias» er det vi bruker å kalle slikt på Sunnmøre, sier han bryskt. ¨

– De fleste er enig om at utslippene må ned. Er det ikke da naturlig at vi kutter ned på flybruken vår?

– Det er på ingen måte et ønske eller mål å stenge ned distrikts-Norge. Du kan selv gjøre regnestykket. Hvis du skal på et møte i Tromsø: Er det fly, bil, tog eller sykkel som er svaret? Med mindre du ikke har noe annet å gjøre hele uken, er det fly som er ditt eneste alternativ. Og det er sånn Norge er bygd opp, sier Dale.

