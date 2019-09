Mener TV-stjerne bør få sparken etter uttalelsene om Greta Thunberg

- Jeg vil ikke lenger unnskylde for et søsken som jeg ikke lenger kjenner igjen, sier TV-kommentatorens bror.

NEW YORK (Nettavisen) Den 16-år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg har havnet midt inni en søskenkonflikt i USA etter FN-talen mandag.

Bakteppet er TV-kommentatoren Laura Ingraham, som er et at de meste kjente TV-ansiktene på Fox News. Ingraham er en svært kjent konservativ TV-personlighet i USA, med røtter i det republikanske partiet, blant annet som taleskribent for Reagan-administrasjonen.

TV-kommentatoren er en av flere som har gått ut og kritisert den 16 år gamle jenta etter tordentalen i FN-bygningen i New York. Men Laura Ingraham har dratt den lengre enn veldig mange andre.

Se video av kommentarene hun nå kritiseres for øverst i saken.

Sammenlignet Greta med «Children of the Corn»

TV-kommentatoren bak «The Ingraham Angle» dro nemlig en sammenligning mellom Greta Thunbergs tale og filmen «Children of the Corn», en skrekkfilm basert på boken av sammen navn, skrevet av den verdensberømte forfatteren Stephen King.

Les også: Barnepsykolog er dypt bekymret for Greta Thunberg

Boken handler om en gjeng morderiske barn som lever i en kornåker i Nebraska. Barna tilber en guddom som krever at de tar livet av alle de voksne i byen.

- Er det noen andre som finner dette skremmende? spør hun etter å ha vist et kort klipp av talen til Thunberg.

Uttalelsen og filmklippet har fått mange til å rase mot Laura Ingraham på sosiale medier. Foto: FoxNews

Deretter viser hun noen sekunder fra filmen «Children of the Corn», der en gutt går rundt i kornåkeren og prater til de andre barna.

- Vi står foran en tid med trengsel. Vi står foran en prøvelse … den aller siste prøvelsen, sier gutten på filmopptaket.

Deretter sier TV-verten Laura Ingraham, som kalte kommentaren sin ««Klimaendring-hysteriet forandrer barna våre»», følgende:

- Jeg kan knapt nok vente på Stephen Kings oppfølger, «Children of the Climate».

Før hun viste klippet av Thunbergs FN-tale, og klippet fra «Children of the Corn», sa Ingraham også følgende til sine TV-seere:

- De voksne som har hjernevasket disse barna burde blitt etterforsket for barnemishandling.

Filmklippet og sammenligningen får mange til å rase. Tittelen på kommentaren til Laura Ingraham «Klima Endring Hysteriet Forandrer Barna Våre» Foto: Fox News

Krever beklagelse - og boikotter

Uttalelsen og filmklippet har fått mange til å rase mot Laura Ingraham på sosiale medier. Fox News har også blitt bedt om å beklage hendelsen, men verken hun eller Fox News har kommentert opptaket.

Det ble også opprettet en hashtag på twitter, #FireLauraIngraham, der flere også oppfordret til en boikott av TV-programmet hennes.

En av dem som er kraftigst ute og kritiserer Laura Ingraham, er hennes egen bror, Curtis Ingraham. Han raser over søsterens angrep på Gretha Thunberg og hennes TV-sammenligning med «Children of the Corn».

- Jeg kan ikke lenger unnskylde for et søsken som jeg ikke lenger kjenner igjen, skriver broren på Twitter.

- Tydeligvis er min søsters lønnsslipp viktigere enn den verden hennes tre adopterte barn vil arve, fyrer broren løs på Twitter.

Twitter-meldingen om søsterens angrep på Greta Thunberg har fått enorm oppmerksomhet. Den er likt nærmere 370.000 ganger og har over 75.000 kommentarer. Foto: Twitter

Det hører med til historien at dette ikke er første gangen broren er ute og kritiserer sin svært kjente TV-søster. Han har tidligere vært ute og kalt søsteren både «monster», «nazisympatisør» og «rasist», ifølge Washington Post.

Denne gangen tar han også svært sterke ord i bruk - og han lover å ikke gi seg.

- Jeg kan og vil fortsette å rope ut om denne monstrøse oppførselen og de bøllete kommentarene som er født ut av sinne, skriver Curtis Ingraham om sin svært kjente søster.

Laura Ingraham er en svært kjent konservativ TV-personlighet i USA, med røtter i det republikanske partiet, blant annet som taleskribent for Reagan-administrasjonen. Her er Laura Ingraham avbildet, nest til høyre, på en stor plakat på Sixth Avenue å Manhattan sammen med flere andre TV-personligheter fra FoxNews. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Curtis Ingraham, som er en åpen homofil lærer fra California, fortalte i et intervju med Daily Beast i fjor at han og søsteren en gang sto hverandre nær, men at de vokste fra hverandre på grunn av deres politiske syn og for hennes syn på LGBT-bevegelsen.

Twitter-meldingen har fått enorm oppmerksomhet og er nå likt nærmere 370.000 ganger og har over 75.000 kommentarer.

En ekspert på politisk ordlyd sier likevel at hans uttalelse om søsteren er en opptrapping av deres konflikt, og viser til at angrep på barn så langt har vært noe man ikke går inn i på i den amerikanske politiske debatten.

Her kan du lese selve Tweeten og kommentarene han har fått:

Donald Trump har også kommet med et stikk mot den 16 år gamle jenta.

Les: Her gjør Donald Trump narr av Greta Thunberg

Det samme har den konservative kommentatoren Michael Knowles.

Fox News måtte tidligere denne uken gå ut og beklage etter at Knowles hadde kalt Thunberg for et mentalt sykt barn.

Les: Må beklage «Greta Thunberg er mentalt syk»

Se videoopptaket her:

Greta slår tilbake mot haterne

At hatet og hetsen fikk Thunberg selv til å gå ut på Facebook onsdag kveld og ta hardt tilbake mot haterne, løgnerne og alle konspirasjonsteoriene.

- Her er vi igjen … Som mange av dere har fått med seg, er haterne mer aktive enn noen gang - de er etter meg, mitt utseende, mine klær, min oppførsel og mine forskjeller, skriver hun og legger til:

- De kommer opp med enhver tenkelig løgn og konspirasjonsteori. Det virker som om de er villige til å gjøre alt for å få avverge fokuset, siden de er så desperate etter å ikke snakke om klimaet og den økologiske krisen. Å være annerledes er ikke en sykdom, og den beste og mest nøyaktige vitenskapen er ikke meninger, men fakta, skriver 16-åringen.

Greta Thunberg tar en kraftig oppgjør med haterne på Facebook. Foto: Facebook

Greta Thunberg tar deretter et kraftig oppgjør med de voksne som angriper henne og andre barn.

- Jeg kan ikke fatte hvorfor voksne mennesker velger å bruke sin tid på å plage og true tenåringer og barn som promoterer vitenskap, når de kunne gjøre noe godt i stedet. Jeg tror de rett og slett føler seg truet av oss. Men verden er i ferd med å våkne. Ser dere i gatene på fredag, skriver hun.