Mens matvareprisene øker, er det én vare som raser ned i pris

Det er fortsatt veldig like priser hos lavpriskjedene, men denne uken er det én vare som skiller seg spesielt ut.

I mai skrev Nettavisen at konsumprisindeksen økte i april. SSB opplyste at den største bidragsyteren til prisoppgangen var matvarer, som viste en prisøkning på 1 prosent fra mars. Det var særlig økte priser på frukt og grønnsaker som førte til endringen, hvor økningen var på henholdsvis 4,7 og 5,9 prosent.

Tirsdag denne uken ble det imidlertid kjent at matvareprisene var gått ned med 0,6 prosent fra april til mai. Men til tross for at matvareprisene er økt de siste månedene, er det ikke alt du finner i dagligvarebutikken som øker i pris.

- Nescafé Gull refill har bare blitt billigere og billigere det siste året, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Prisras

I uke 1 i 2019 var prisen 54,50 hos lavpriskjedene Kiwi, Rema og Coop Extra. Siden da har prisen bare gått ned litt om litt.

- I hele år har prisen ligget på 31,40 kroner, men denne uken koster kaffen 29,90 kroner hos Kiwi og Rema, forteller Ystaas.

Det betyr at prisen har gått ned hele 45 prosent fra uke 1 i fjor til uke 24 i år. Prisen hos Extra er fortsatt 31,40 kroner.

- Så til tross for stor prisøkning på matvarer i 2020, beveger Nescafeen seg motsatt vei, påpeker han.

Det er ikke bare hos lavpriskjedene prisen har gått ned det siste halvannet året. Hos Meny og Spar har prisen gått ned fra henholdsvis 59,90 kroner og 58,90 kroner i uke 1 i 2019 til 33,90 kroner denne uken.

Coop Obs hadde derimot en litt lavere pris i januar i fjor, hvor den lå på 47,90 kroner, men kaffen ligger likevel ikke like lavt som hos lavpriskjedene denne uken. Hos Obs koster den nemlig 33 kroner.

33 prosent ned fra sist uke

Et annet produkt det er verdt å merke seg, er en pose på 810 gram med karbonader fra Gilde. I forrige uke var det tilbud, og hos lavpriskjedene fikk du karbonadene for knappe 60 kroner. Obs hadde også tilbud, og her var prisen 63 kroner.

Denne uken har lavpriskjedene skrudd opp prisene, og vi ser et prishopp på 33 prosent.

- Tilbudet som Obs har gående på karbonadene er plutselig et reelt tilbud denne uken, sier Ystaas.

Obs har nemlig samme tilbud denne uken, så i stedet for å betale nesten 80 kroner hos lavpriskjedene kan du betale 63 kroner for samme varen hos Obs.

Også Smash får du et godt tilbud på denne uken. Både Kiwi og Rema har en pris på 29,80 kroner, mens Extra priser den til 29,90 kroner.

Totalt sett denne uken er det Kiwi som kommer best ut på totalsummen av handlekurven, mens Rema og Extra følger like bak.

Senket prisen

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at prisen på Nescafé Gull refill ble endret etter Nettavisens pristest. Nå har også de en pris på 29,90 kroner for hundregrams-posen.

Prisforskjellen på denne varen hos Extra og Obs er fortsatt ikke stor. Slik forklarer han det:

-Det er ingen overraskelse. Selv om Obs er den kjeden med desidert størst utvalg i Norge, er det fortsatt en lavpriskjede og den kjeden som har flest kampanjer og tilbud til sine kunder. Derfor kommer Obs ofte like godt ut av prisundersøkelser som de kjedene flest tenker på som lavpriskjede, sier han.

Prisen på karbonader fra Gilde er imidlertid ikke endret siden pristesten ble gjennomført, og det er en god forklaring på hvorfor Obs og ikke Extra har videreført kampanjen fra forrige uke.

- Obs har valgt å forlenge sin kampanjeperiode, og det handler nok mest om at dette er et populært produkt hos Obs sine kunder, sier han.

Den populære sjokoladeposen med Smash er også et populært produkt, og her er det Extra og ikke Obs som blir prisvinneren av Coop-kjedene som er med i testen. Tilbudet kommer noen uker etter at Kiwi og Rema kjørte kjempetilbud på butikkene på sørvestlandet.

- Vi ønsker ikke å gjøre forskjell på kundene våre ut fra hvor de bor, og senker derfor prisen i alle våre butikker. Nå har konkurrentene fulgt etter Extra, og det er bra for alle kunder uansett hvor de bor, sier Kristiansen.

Merk at prisene kan ha blitt endret etter pristesten ble gjennomført tirsdag 9. juni.