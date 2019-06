Merete Hodne bryter med advokaten og avviser påstått milliardkrav

Frisør Merete Hodne skifter advokat og avviser samtidig nå at hun saksøker Facebook for ti milliarder kroner.

Nylig kunne Nettavisen fortelle at frisøren Merete Hodne saksøkte Facebook for ti milliarder kroner. Ifølge hennes daværende advokat Per Danielsen, var det første gang i verden at noen gikk til sak mot Facebook på grunn av sensur.

Nå bytter Hodne advokat, samtidig som at både hun og Danielsen avviser at beløpet har rot i virkeligheten til NRK.

- Advokaten tok kontakt og sa at nå skulle vi ta Facebook. Jeg ble revet med. Men jeg hadde aldri hørt noe om at et søksmål var i gang, hvem det skulle rettes mot og hvor mye penger det var snakk om. Jeg visste ingenting om pressemeldingen. Dette kom helt ut av kontroll, sier Hodne til NRK.

Frisøren ble landskjent da hun nektet å klippe Malika Bayan som brukte hijab. Senere saksøkte hun Løgnaslaget, fordi revygruppen brukte ordet nazifrisør i en sang. Hodne tapte søksmålet.

- Ikke hennes idé

Samtidig avviser hun at det var hennes idé å saksøke Facebook.

- Dette ser jo bare dumt ut. En enkel frisør fra Jæren kan ikke saksøke Facebook med de summene. Det kunne jo blitt millioner bare i saksomkostninger. Hvis det er noen som skal saksøke Facebook for slike forhold, og som den første i verden, må det være folk som Donald Trump, sier hun videre til NRK.

Hodne har nå byttet advokat Danielsen med Trond Ellingsen.

- Jeg har brutt med Danielsen og har en ny advokat. Det gjelder i alle saker. Hva som skjer med saken vi har inne til Høyesterett? Helt ærlig så vet jeg ikke, men jeg tror den nye advokaten skal overta den, sier hun til NRK.

Derfor ble hun utestengt

Nettavisen har tidligere skrevet at grunnen til at Hodne ble utestengt var et innlegg hun la ut om at den høyreradikale Tommy Robinson i Storbritannia, burde slippe å være utestengt fra nær sagt samtlige sosiale medier.

Hun skrev i slutten av mai et innlegg på nettsiden «Alternativ-Media» med tittelen: – Sensuren har blitt sinnssyk, skrev Hodne:

– Jeg trodde at det å bli overrasket var et avlagt kapittel hos meg etterhvert, men sensuren i dag tok virkelig kaka! Dette innlegget har ligget ute på min Facebook-vegg i nesten et år, idag ble det fjernet.

Innlegget var flere bilder av Tommy Robinson, med teksten «FREE TOMMY». Med i innlegget var det en lenke til en artikkel hos nettstedet BuzzFeed.

Ifølge Hodne har ikke sosiale medier-giganten gitt noen forklaring. Imidlertid antok hun dette omdiskuterte innlegget var grunnen.

Den høyreradikale aktivisten Tommy Robinson ble arrestert i forbindelse med at han direktesendte bilder av de tiltalte i en overgrepsrettssak som rystet Storbritannia.

- Bare et eksempel

Kilden til milliardsøksmålet og sakene som florerte i mediene i forrige uke var en e-post NRK fikk fra advokat Danielsen. Her skrev advokaten: «Første søksmål i verden mot Facebook pga sensur av ytringer igangsettes i dag».

Til NRK sier advokaten at «det hele tiden har vært meningen å reise søksmål mot de ulike Facebook-avdelingene for en norsk domstol, og ikke en amerikansk.»

Når NRK konfronterer Danielsen om hvordan de da skulle oppnå en oppreisning på 10 milliarder kroner, svarer han:

- Det med 10 milliarder kroner var bare et eksempel på hva en oppreisning kunne blitt i en amerikansk domstol i et søksmål mot et så stort selskap. Dette var viktig for meg å illustrere fordi jeg mener det er et moment som også en norsk domstol må ta hensyn til i utmålingen, fortsetter advokaten til NRK.

Nå trekkes også pålegge mot Facebook om å gi Hodne tilgangen tilbake midlertidig.

På NRKs spørsmål om erstatningssøksmålet går sin gang, svarer Danielsen at de får ta en ting av gangen. Til NRK sier Danielsen at han antar at han fortsatt er Hodnes advokat og at han «ikke har hørt noe annet».