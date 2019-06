Merete Hodne saksøker Facebook for ti milliarder

Ifølge advokaten hennes er det første gang i verden at noen går til sak mot Facebook på grunn av sensur.

Saken oppdateres.

Etter Merete Hodne ble utestengt fra Facebook, fikk hun nok. Nå har hun bestemt seg for å saksøke Facebook. Det melder NRK.

Frisøren Merete Hodne har vært i mediestorm i Norge etter hun ikke ønsket å klippe Malika Bayan som brukte hijab. Senere har Bayan kastet hijaben.

Derfor ble hun utestengt

Ifølge Hodne selv er grunnen til at hun ble utestengt et innlegg hun la ut om at den høyreradikale Tommy Robinson i Storbritannia, burde slippe å være utestengt fra nær sagt samtlige sosiale medier.

Hun skrev i slutten av mai et innlegg på nettsiden «Alternativ-Media» med tittelen: – Sensuren har blitt sinnssyk, skriver Hodne:

– Jeg trodde at det å bli overrasket var et avlagt kapittel hos meg etterhvert, men sensuren i dag tok virkelig kaka! Dette innlegget har ligget ute på min Facebook-vegg i nesten et år, idag ble det fjernet.

Innlegget var flere bilder av Tommy Robinson, med teksten «FREE TOMMY». Med i innlegget var det en lenke til en artikkel hos nettstedet BuzzFeed.

Ifølge Hodne har ikke sosiale medier-giganten gitt noen forklaring. Imidlertid antar hun dette omdiskuterte innlegget er grunnen.

Den høyreradikale aktivisten Tommy Robinson ble arrestert i forbindelse med at han direktesendte bilder av de tiltalte i en overgrepsrettssak som rystet Storbritannia.

– Menneskerettigheter og ytringsfrihet finnes ikke lenger for mennesker som tar avtsand fra globalismen og eliten, skriver Hodne i et blogginnlegg.

Nettavisen tok kontakt med Merete Hodne. Hun ønsker ikke å gi noen kommentar til saken.

Nettavisens intervju med Hodne midt i mediestormen

Utestengelsen hennes skal vare fra 29. mai til 29. juni.

Hodne har fredag bedt domstolen om å få midlertidig forføyning, noe som pålegger Facebook å gi henne tilgang til siden hennes midlertidig.

– Fordi utestengningen er et ulovlig inngrep i ytringsfriheten hennes, skriver advokaten Per Danielsen i en e-post til NRK.

10 milliarder

Beløpet på ti milliarder kroner er et krav om oppreisning fra Facebook. Ifølge advokaten hennes er dette basert på amerikanske rettsprinsipper.

– Og fordi et av verdens største selskaper må idømmes et stort beløp av generalpreventive grunner, så inngrep i ytringsfriheten ikke gjentar seg, skriver han til NRK.

Tidligere har Merete Hodne saksøkt humorgruppen Løgnaslaget for ærekrenkelse etter hun ble kalt «nazifrisør» i et revyinnslag. I disse dager vurderer Høyesteretts ankleutvalg om saken skal opp der.